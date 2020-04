Pâques : des éleveurs basques d'agneaux de lait sauvés par les consommateurs locaux

"C'était la semaine de tous les dangers pour nous", assure sans détour Peio Quihillalt. La coopérative Axuria, qu'il préside et qui est basée à Mauléon, a eu chaud.

"Avec ce confinement, l'essentiel de notre clientèle, les restaurants et notamment les restaurants gastronomiques, étaient tous fermés", explique en effet Peio Quihillalt. "On a connu une baisse de 80% de notre activité, et il a fallu s'adapter très vite."

Sauvés par la solidarité locale

La coopérative a donc réorienté sa production vers les particuliers et, grâce aux initiatives de vente locale qui se sont développées un peu partout au Pays basque, comme les drives fermier, elle a réussi à bien amorcer cette semaine pascale cruciale.

"On a réussi, sur cette semaine de Pâques, à compenser cette baisse d'activité par de la vente aux particuliers", décrit ainsi le président d'Axuria. "C'est ce qui nous a permis de sauver les meubles et de faire, sur cette semaine, le même volume que l'année dernière, alors que les deux semaines précédentes, on était à 20-25% de notre activité classique."

L'appel à la solidarité locale a très bien fonctionné. - Peio Quihillat, le président de la coopérative Axuria

Cette réorientation de l'activité, qui restera temporaire, a malgré tout vocation "à se prolonger le temps du confinement, de manière à trouver un débouché pour les éleveurs et satisfaire les consommateurs qui sont à la recherche de produits de proximité."