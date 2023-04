Pâques : en Mayenne, même si c'est plus cher cette année, personne n'a envie d'être chocolat

Oeufs en chocolat, poules et cloches, c'est la tradition à Pâques. En Mayenne, les chocolatiers s'activent depuis plusieurs jours pour réaliser leurs créations qui sont, cette année, de plus en plus chères à cause de l'inflation, 10 % de plus sur le ticket de caisse.

Une hausse supplémentaire qui va peser sur le budget d'un rendez-vous festif, auquel les Français sont très attachés. Mais cette augmentation de 10% reste malgré tout mesurée au vu de la hausse de l'ensemble des produits alimentaires, qui atteint 15,8% sur un an en mars, selon l'Insee. Même si les prix augmentent, les consommateurs mayennais ne se privent pas.

►► Reportage d'Océane Zitouni dans les boutiques spécialisées du centre-ville de Laval

Les Français dépensent en moyenne 20 euros par famille pour les chocolats de Pâques, indique le Syndicat du chocolat à France Bleu.

