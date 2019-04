Pâques en Touraine: la poule aux œufs d'or pour les chocolatiers

A deux jours de Pâques, vous faites peut-être le plein de chocolats en ce moment, les œufs, la friture, les cloches ou les poissons. En Touraine, dans les boutiques des chocolatiers, la tradition a la vie dure mais il y aussi des innovations. A la chocolaterie de la maison Bigot à Amboise, on fabrique par exemple des oiseaux d'Amazonie. Direction l'atelier de ce chocolatier célèbre d'Amboise.

Les trois chocolatiers de la maison Bigot, deux garçons et une fille, sont là depuis 6H00. Ils s'apprêtent comme chaque jour à faire tourner la pendule jusqu'au soir car fabriquer du chocolat dans la pure tradition artisanale prend du temps.

On fait fondre le chocolat noir à 52 degrés, on le fait redescendre ensuite à 27 ou 28 degrés pour le faire remonter à 32 degrés. C'est ce qu'on appelle la cristallisation c'est-à-dire l'étape où l'on fait passer le chocolat de l'état liquide à l'état solide par petites étapes. C'est ce qui va lui apporter le brillant et l'aspect bien fini, et permettre de le démouler facilement -le chef chocolatier Laurent Vacher, 30 ans de maison

Dans les moules apparaissent les traditionnelles figurines de Pâques, poissons, cloches, et œufs. Guillaume est le benjamin de l'équipe: "je suis en train de faire les bouchées praliné de Pâques. Je les garnis avec une poche remplie de praliné à 60% amandes-noisettes"

Les vedettes cette année sont un toucan et un perroquet d'Amazonie en chocolat blanc coloré. Le chef est attentif à ce que les pièces en chocolat noir ne dépassent pas les 61% de cacao. Attentif aussi aux couleurs.

On est dans une phase où on ne part que sur des colorants naturels à base de fruits et légumes pour ne plus avoir tous ces problèmes de colorants comme l'oxyde de titane par exemple, on veut vraiment aller vers le naturel.