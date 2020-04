Pâques et le confinement en Corse : il était une foi …

C'est une tradition ancestrale que chaque chrétien devra vivre chez soi. Seul, avec des proches ou derrière un écran. La bénédiction des Rameaux marque l'entrée dans la Semaine Sainte et précède les célébrations de Pâques. En raison du confinement - et c'est dans l'histoire une première ! - il n'y aura aucune cérémonie. Seul l'évêque de Corse et quelques prêtres, célébreront depuis leurs paroisses respectives des messes retransmises en direct via les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram ou Youtube.

Pas de procession, pas de bénédiction des rameaux non plus…

Les bénédictions se feront à distance et de façon virtuelle. ‘’ C'est un crève-coeur, mais la foi ne doit pas s'arrêter avec le confinement ’’ lâche l'abbé Christophe Boccheciampe. Il officie dans les paroisses de la rive sud du golfe d'Ajaccio et prone la raison face à l'épidémie de Covid-19. Pour le bien des paroissiens et des représentants de l'Eglise ...

Le Père Boccheciampe, officiera sur la rive sud du Golfe d'Ajaccio. Copier

Dans ce contexte de crise sanitaire, de confinement, d'angoisse où les liens humains sont plus que jamais importants, le Père Georges Nicoli trouve un autre public, sur le web. Ce qui ne l’empêchera pas de faire résonner les cloches à travers la ville ...