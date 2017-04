Pâques: les chocolats de Philippe Bouvier mettent la Bretagne en avant

Le week-end pascal est un moment gourmand attendu par les enfants qui vont partir à la chasse aux oeufs en chocolat. Pour les artisans chocolatiers, comme Philippe Bouvier à Rennes, c'est le deuxième pic de vente de l'année, après Noël et ils s'y sont préparés.

Chez Philippe Bouvier, tout est prêt pour gérer le rush. Les vitrines des trois magasins de Rennes et Saint-Malo sont remplis d'oeufs , lapins, poules et autres sujets de Pâques, de toutes les couleurs. Cette année, le chocolatier a mis en avant la Bretagne. "On a créé une bigoudène tout à fait charmante et les oeufs et cloches sont décorés avec un triskell.", souligne l'artisan.

Une bigoudène en chocolat et un oeuf gwen ha du © Radio France - Brigitte Hug

Dans le laboratoire, un local discret Z. I sud-est, les chocolatiers mettent la dernière main à la pâte. Un laboratoire spécial nécessaire, "car le chocolat n'aime pas la farine, l'humidité et les changements de température.", explique Philippe Bouvier. Un atelier qui reste à taille humaine. Avec ses trois magasins et ses vingt salariés, l'artisan ne cherche pas à grandir davantage "Cela ne m'intéresse pas!".

Le chocolat coule à une tempértature autour de 30 degrés © Radio France - Brigitte Hug

6 à 700 figurines sont déjà parties dans les magasins, sans compter les fritures et les bonbons en chocolat. Les derniers sujets sont en fabrication. Marie est devant la machine de coulage avec son moule demi-poule. Deux à trois tonnes de chocolat ont été fondues dans le laboratoire, "plutôt du lait pour Pâques, pour plaire aux enfants. A Noël, c'est le contraire, c'est du noir!". Du chocolat qui vient du Vénézuela.

A Pâques, la vente de chocolat se réalise sur quelques jours. Il ne faut pas rater le coche. Cela représente quand même 20 à 30% du chiffre d'affaires annuel du chocolatier.