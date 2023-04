Pâques : les motards en colère partent à la chasse aux nids-de-poule dans la Vienne

"Œufs de Pâques". C'est le nom de l'opération nationale de la Fédération Française des Motards en Colère , avec l’aide de la Mutuelle des Motards et de Moto Magazine. Une action humoristique, à l'occasion du week-end de Pâques, pour interpeller les pouvoirs publics sur le mauvais entretien des routes en France. À Vivonne, dans la Vienne, les motards sont partis à la chasse au nids-de-poule ce samedi 8 avril après-midi. L'idée ? Les garnir d'œufs en chocolat !

Selon une étude du World Economie Forum, "la France est passée de la première à la 18e place mondiale en seulement huit sur l'état des routes", rappellent les organisateurs de l'opération dans un communiqué. "Il faudrait investir 1,3 milliard d’euros par an jusqu’à 2037 pour ramener les chaussées à leur état initial. Si cet investissement n’est pas réalisé, 62% des chaussées nationales seront très dégradées d’ici 2037", expliquent-ils.

La Fédération des Motards en colère a organisé dans la Vienne une chasse aux nids-de-poule à Vivonne. © Radio France - Irène Prigent

Et l'un des premiers symptômes du mauvais entretien des routes : le nid-de-poule ! Il apparaît lorsque les fissures dans le bitume ne sont pas réparées. Ces déformations de la chaussée peuvent être à l'origine de nombreux accidents, et mettent en danger en particuliers les deux-roues, plus exposés que les autres automobilistes. Les chiffres de l’Observatoire national de la sécurité routière (ONISR) précisent que 30 % des accidents de la route mortels en France sont dus à un mauvais état de la chaussée.

"On veut une chaussée digne de ce nom"

À Vivonne, le rendez-vous était donné devant le garage Nicomoto. La dizaine de motards participant à l'opération n'ont pas eu besoin d'aller bien loin avant de trouver les premiers nids-de-poule. Des trous qui peuvent être dangereux pour les deux-roues. Zoé n'a pas encore l'âge de conduire une moto, mais l'adolescente de 15 ans roule en scooter : "On est obligés de ralentir, de regarder au loin, d'anticiper. Il faut faire très attention. Les conséquences peuvent être parfois malheureuses", décrit la jeune femme.

La Fédération Française des Motards en Colère demande à l'état des investissements rapides pour réparer et entretenir les routes. Gilles est l'un des représentants de la fédération dans la Vienne. "On tient à nos vies et à nos montures. Certains endroits sont dangereux. On nous impose des radars, des limitations de vitesse. Il y a de l'argent qui rentre à l'Etat. Il faut qu'il revienne pour boucher les trous et avoir une chaussée digne de ce nom. Si les routes étaient bien entretenues, il y aurait beaucoup moins d'accidents".

Une opération similaire s'est également déroulée dans les Deux-Sèvres, dans le secteur de Niort, ce samedi 8 avril. À noter que la Fédération Française des Motards en Colère a créé un site internet pour recenser les nids-de-poule partout en France et prévenir les usagers.