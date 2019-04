Pâques : "un voeu de renaissance" pour Notre-Dame de Paris chez les chrétiens sarthois

Lors de la messe de Pâques ce dimanche, à la cathédrale Saint-Julien au Mans, l'incendie de Notre-Dame était encore dans les têtes des fidèles. Plus que l'émotion, c'est avant tout l'espoir et la joie qu'ils ont tenu à faire vivre.

Le Mans, France

"Cette messe a une connotation particulière après l'incendie de Notre-Dame", souffle Annie en arrivant dans la cathédrale Saint-Julien au Mans pour la messe de Pâques. "Je crois en la reconstruction, c'est un vœu de renaissance", ajoute-t-elle. La plupart des fidèles, manceaux ou touristes de passage, ont ainsi tenu à fêter Pâques comme d'habitude, sans laisser les célébrations être ternies par les récents événements qui ont marqué la communauté chrétienne, y compris au Sri Lanka où des églises ont été visées par plusieurs attentats ce dimanche.

Reconstruction et résurrection

Entrer dans une cathédrale pour la première fois depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris, lundi dernier, crée une émotion particulière chez certains, notamment parmi les touristes venus de Paris. "La cathédrale du Mans est très belle, j'ai de suite pensé à Notre-Dame, indique Joseph. _Je me dis qu'il faut profiter de cette splendeur_, d'autant plus à l'occasion de Pâques".

"Pâques, c'est la résurrection du Christ, lance Jacques, 15 ans. Il y a une forme de résurrection aussi pour la cathédrale". "On était évidemment un peu triste, mais il faut se relever, ajoute Blandine. La cathédrale va être reconstruite, donc il faut quand même être dans la joie". "Cette cathédrale qui brûle en début de semaine pascale, avant la résurrection du Christ, il y a quelque chose qui nous est dit là", estime Bérangère.

Pas d'affluence particulière suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris à la cathédrale du Mans pour la messe de Pâques : les fidèles présents y assistent pour la plupart chaque année © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Ressouder la communauté chrétienne

Dans l'émotion et la vague de solidarité qui ont suivi l'incendie de Notre-Dame de Paris, certains fidèles voient une occasion de resserrer les liens entre chrétiens, et même non croyants. Même si l'affluence à la cathédrale du Mans n'est pas plus importante que les années précédentes, "le plus important c'est de se réunir et de prier ensemble", pour Jacques.

L'incendie de Notre-Dame, j'en ai eu les larmes aux yeux, mais il faut repartir de l'avant !

"Ça permet peut-être de se serrer un peu plus les coudes face à l'adversité et aux épreuves qu'on peut traverser, ajoute Valérie. En tant que catholique, ça doit renforcer notre espérance, et j'ai été surprise de l'élan de générosité générale". "On fête Pâques comme d'habitude ! conclut Bérangère, une paroissienne. Les chrétiens sont là pour trouver la lumière dans l'obscurité, alors au milieu de la tristesse générale, on célèbre la résurrection du Christ".