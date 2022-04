Pâques : une chasse aux oeufs solidaire pour 300 jeunes Pantinois

Les cloches de pâques ne devraient plus tarder ! C'est aujourd'hui, dimanche, que traditionnellement les cloches et autres lapins amènent les fameux chocolats ! Mais, soyons honnêtes, les plus gourmands d'entre nous n'ont pas attendu. C'était le cas hier, samedi 16 avril par exemple en Seine-Saint-Denis où le Secours Populaire a organisé une journée de chasses aux œufs solidaires pour 300 enfants de Pantin.

Moment solidaire, éducation populaire

Une chasse aux œufs qui a commencé pour les petits (et les grands !) par une série d'ateliers. Des jeux, du maquillage, des quizz sur l'alimentation ou la cuisine du monde étaient au programme. Pour avoir le droit d'aller à la chasse, il fallait d'abord participer aux activités.

Une chasse aux œufs solidaire - Marylène Claire, la trésorière du Secours Populaire de Pantin Copier

Une manière de donner un autre but à l'évènement que la simple gourmandise : "on essaie toujours lorsque l'on organise des évènements, de faire en sorte qu'il y ait un but d'éducation populaire" explique Marylène Claire, la trésorière du Secours Populaire de Pantin, qui poursuit : "de savoir jouer ensemble, de savoir faire des choses avec la dame d'à côté que l'on ne connaît pas, avec papa et maman parce que des fois ils n'ont pas trop le temps".

Parmi les activités proposées aux enfants : la confection de son panier pour récolter ses œufs ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Et c'est vrai que ce samedi est un moment important pour Souad, bénéficiaire du Secours Populaire, et ses filles Salma et Lyla. Elle le reconnaît entre les horaires de l'école, les écrans difficiles d'avoir un vrai temps à soi avec les enfants. _"Chaque année je les amène, ça leur fait plaisir et si ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir à moi aussi !". _Elle participe aux activités avec les deux fillettes et la maman garde aussi les précieuses cartes qui permettent de tamponner les activités et décrocher le droit d'aller à la chasse aux œufs !

3.000 œufs cachés dans le jardin !

Et puis vient, justement, le moment tant attendu par Salma, Lyla et leurs petits camarades du jour. Les enfants sont regroupés dans une grande pièce, le temps que les bénévoles cachent quelques 3.000 œufs en plastique dans le jardin. Le but ? En ramener au moins trois !

La chasse aux œufs de Salma et Lyla - reportage Copier

Au top départ, les petits s'éparpillent dans le jardin comme une volée de moineaux. Rapidement, la cueillette de Salma et Lyla s'avère très bonne et leurs petits paniers débordent ! "J'aime bien la chasse aux œufs parce que l'on va avoir des gâteaux et des œufs en chocolat !" confie Salma.

Le panier de Salma et de sa soeur se sont rapidement remplis ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

En effet, une fois le butin amassé, les activités validées, les enfants peuvent aller chercher leur surprise, un sac préparé par les bénévoles avec des petits cadeaux et du chocolat. Et, sans surprise, Salma et Lyla et leurs petits camarades se sont empressées de dévorer les œufs chocolatés.

Une fois les œufs en plastiques trouvés, les enfants ont pu les échanger contre de vrais œufs en chocolat ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Au total, 300 enfants ont ainsi profité du beau temps et sont repartis avec leurs chocolats de Pâques grâce au Secours Populaire de Pantin ce samedi 16 avril 2022. La chasse est ouverte à tous, bénéficiaires ou non de l'association ! Ce dimanche 17 avril, quelques 2.500 enfants sont ainsi attendus au Parc André Citroën à Paris de 9h30 à 18h.