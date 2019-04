Pâques : une messe pas comme les autres à la cathédrale de Metz

Metz, France

Une messe de Pâques particulière ce dimanche matin à la cathédrale de Metz. Beaucoup de monde s'est réuni, dont des touristes, des messins, des familles croyantes ou pas. Pâques est la plus importante fête chrétienne, elle commémore la résurrection du Christ, le passage de la mort à la vie.

Une cérémonie pas comme les autres, après les attentats au Sri Lanka dans plusieurs églises ce dimanche matin, qui ont fait plus de 200 morts, et l'incendie de Notre-Dame de Paris. Les forces de l'ordre ont sécurisé l'intérieur et les alentours de la cathédrale de Metz.

"On voit les cathédrales d'une autre façon"

"Cette messe était vraiment belle, raconte Alexandre, natif de Metz. On est de tout cœur avec les gens qui ont souffert au Sri Lanka, mais aussi en communion avec Notre-Dame. Certains visiteurs, ont trouvé qu'il y avait plus de monde pour cette messe pascale que les années précédentes.

"On voit les cathédrales d'une autre façon, témoigne Colette, venue avec sa fille. Avant on passait, on regardait, mais maintenant on constate le travail des ouvriers d'époque, et c'est ça qui nous émeut maintenant".

"Je pense que chacun de nous fait ses petites prières, et on pense à tout le monde." — Isabelle, venue à la messe

"Il n'y a pas que Notre-Dame, il faut regarder autour de soi, ajoute Isabelle, qui a grandi à côté de la cathédrale de Metz. Mais c'est magnifique parce que les gens sont solidaires et se soutiennent dans la foi."

Beaucoup de personnes croisées sur le parvis de la cathédrale disent continuent à adresser des prières ou des pensées aux victimes du Sri Lanka et à Notre-Dame.