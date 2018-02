Haute-Garonne, France

7€90, c'est à partir de ce 1er mars le prix moyen d'un paquet de cigarettes en France. Le prix du tabac à rouler augmente lui de deux euros. Avec cette nouvelle hausse des prix du tabac, la ministre de la Santé Agnès Buzyn souhaite "faire prendre conscience aux fumeurs qu'il s'agit d'un budget conséquent".

Agnès Buzyn se trompe complètement. Le fumeur se fournira ailleurs, il n'arrêtera pas de fumer. - Philippe Turmo, secrétaire général de la chambre des buralistes de Haute-Garonne

Les buralistes craignent surtout que les fumeurs traversent plus que jamais à la frontière vace l'Espagne et Andorre. Avec cette nouvelle hausse des prix, un paquet de cigarettes en France est désormais deux fois plus cher qu'en Espagne (4 €) et presque quatre fois plus qu'en Andorre (2€30). "Mes clients me disent qu'ils viennent chez moi en dépannage, explique" Marie-Jo, gérante d'un tabac à Luchon. "Seulement lorsqu'ils n'ont pas le temps d'aller en Espagne à 20 minutes d'ici".

Le marché noir représente 35% de la vente de cigarettes sur Toulouse

"Je crois surtout qu'on va donner un nouveau coup de pouce au marché parallèle", s'insurge Philippe Turmo. Aujourd'hui il représente 35% de la vente de cigarettes à Toulouse, [...] avec la hausse elle pourrait atteindre 40% ". Les buralistes craignent un développement de la contrebande en Haute-Garonne, et plus particulièrement sur Toulouse. La Ville Rose n'est qu'à deux heures de voiture d'Andorre.

De nouvelles augmentations à venir

Le gouvernement prévoit de nouvelles hausses du prix du tabac. Il devrait augmenter de 50 centimes en moyenne à partir d'avril 2019. L'objectif du gouvernement est d'avoir un prix moyen autour des dix euros d'ici 2020. En contrepartie pour les buralistes, la prime créée en 2012 pour inciter les bureaux de tabac à diversifier leurs activités va augmenter de 25% cette année.