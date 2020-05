Par beau temps, les traversées de la Manche à bord de bateaux de fortune se multiplient

20 personnes, dont deux enfants et deux nourrissons, ont été secourues ce jeudi matin au large de Dannes, entre Boulogne-sur-mer et le Touquet. Ils avaient pris place à bord d'un bateau de fortune, dont le moteur est tombé en panne. Ces tentatives de traversées vers l'Angleterre se multiplient.

Avec le beau temps, les traversées et tentatives de traversées de la Manche par des migrants se multiplient. Ce jeudi matin, 20 personnes ont été secourues, à bord d’un bateau de fortune, au large de Dannes, entre le Touquet et Boulogne-sur-mer.

Leur objectif, c’est le Royaume-Uni. Selon les chiffres britanniques, un millier de personnes sont arrivées sur les côtes anglaises depuis le début du confinement. Quand le ciel est dégagé, on aperçoit en effet les falaises de Douvres, qui semblent à portée de main. Mais le détroit du Pas-de-Calais est l'un des plus fréquentés au monde, il concentre un quart du trafic maritime international, et les risques sont très grands.

On récupère souvent des personnes en état d'hypothermie

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord constate, en ce moment, une augmentation des interventions pour secourir ces migrants au large de nos côtes : "quand vous voyez la mer au bord des côtes, les conditions sont favorables, elle semble calme", explique le lieutenant de vaisseau Marine Monjardé, porte-parole, "mais une fois au milieu du détroit, vous avez une accélération des courants, des vents importants, qui peuvent augmenter la hauteur des vagues en fonction des marées. la température de l'eau, qui est basse, réduit les capacités de survie si les personnes tombent en mer. Si elles restent à bord, elles sont mouillées dès le début de leur tentative de traversée. On récupère souvent des personnes en état d'hypothermie".

ECOUTEZ : le lieutenant de vaisseau Marine Monjardé, porte-parole de la préfecture maritime Copier

Quatre décès en 2019

Quatre personnes sont mortes dans ce détroit en 2019 en tentant de rejoindre l’Angleterre. Les associations qui viennent en aide aux exilés constatent également une augmentation des tentatives ces dernières semaines. François Guennoc, de l’Auberge des migrants, raconte : "en me promenant sur ma plage, j'ai vu deux bâches qui avaient servi à envelopper des canots gonflables, on a constaté qu'il y avait eu deux départs la nuit dernière. Les dangers, ils existent, on informe les exilés là-dessus. Quatre morts, c'est quatre morts de trop, mais c'est peu par rapport à la Méditerranée, où 15% des personnes qui tentent la traversée perdent la vie".

ECOUTEZ : François Guennoc, l'Auberge des migrants Copier

L’Auberge des migrants affirme que 60 à 80% des migrants qui tentent la traversée arrivent de l’autre côté. Ces 35 kilomètres, les migrants les font le plus souvent à bord de bateaux de fortune, type zodiac, où les passeurs n’hésitent pas à entasser une dizaine voire une vingtaine de personnes. Les sauveteurs bénévoles de la SNSM de Calais sont mobilisés pour leur venir en aide.

C'est assassin de la part des passeurs d'inciter les gens à traverser de cette façon

Leur président, Bernard Barron, constate que ces migrants "ont traversé des périls bien plus graves que le dernier. Ils ne se rendent pas compte que cette dernière étape vers l'Angleterre est aussi périlleuse. C'est le drame assuré. L'autre jour, on a secouru 7-8 personnes, dont un nourrisson de quelques semaines. Quand on voit de tels tableaux, ça nous bouleverse. C'est assassin de la part des passeurs d'inciter les gens à traverser de cette façon".

ECOUTEZ : Bernard Barron, président de la SNSM de Calais Copier

Vols de bateaux

Ces deux derniers mois, le centre de formation de la SNSM de Calais a été victime de trois cambriolages. Cinq bateaux et du matériel ont disparu. Sur les cinq bateaux, trois ont été retrouvés : un au milieu de la Manche, deux à Douvres.