Par (presque) tous les temps, l'accrobranche attire les familles en vacances en Touraine

L'accrobranche fait partie des activités de vacances qui ont la cote en Touraine. "C'est complémentaire de tout ce qu'il y a en Indre-et-Loire" résume Laurent, responsable adjoint du Gadawi Park de Tours Nord. Le public ? "Surtout des familles, locales ou non, étrangères ou non, mais aussi des groupes de copains et même des enterrements de vie de jeune fille ou de jeune garçon."

Il y a un peu de risque, d'adrénaline, je pense qu'il adore

On peut le vérifier rapidement : ce jour-là, sur les parcours entre les arbres, beaucoup d'enfants, des adolescents, tous accompagnés d'adultes... et deux copines pour un enterrement de vie de jeunes filles. "On s'arrête au parcours Sensations!" sourit la future mariée. Les plus aventureux, ce sont les petits. Tom, 6 ans, a réussi à semer sa grand-mère qui le suit depuis le sol. Avec sa "ligne de vie continue", qu'on n'a pas besoin de décrocher d'un obstacle à l'autre, il se débrouille comme un chef. Quelques mètres plus loin, Nathalie observe aussi son petit-fils de cinq ans. "Il y a un peu de risque, d'adrénaline, je pense qu'il adore. Et moi je pousse pour ce genre d'activité ! Même quand il pleuvine, c'est parfait, il n'y a pas de danger."

L'accrobranche c'est aussi pour les petits ! © Radio France - Camille Huppenoire

L'accrobranche doit tout de même faire attention aux orages. L'équipe dispose d'une application qui la prévient de l'arrivée de coups de tonnerre et d'éclairs. Quant à la chaleur, on la sent moins sous les arbres. Même si au plus fort de la canicule, le Gadawi Park a mis en place un brumisateur, encourageait ses clients à boire entre chaque parcours... et fermait l'après-midi. Les responsables font aussi très attention à l'état des arbres, dont certaines branches peuvent souffrir de la sécheresse. Les parcours sont vérifiés au quotidien.

L'accrobranche, ça marche par (presque) tous les temps... et pour tous les publics. Laurent, le responsable, se souvient d'une jeune fille venue pour vaincre sa peur du vide et qui a fini par monter jusqu'à huit mètres. Pour certains parcours, il faut tout de même être sportif. "Faut être jeune !" sourit Serge, un peu essoufflé après avoir suivi sa petite-fille Chloé sur un des parcours. Venu de Vendôme (Loir-et-Cher), le duo est en plein débat. Chloé veut emmener son grand-père "jusqu'au dernier" parcours... autrement dit la tyrolienne de 250 mètres.