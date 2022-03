Par prudence, un étudiant strasbourgeois quitte Moscou à contre-cœur

Originaire de Wissembourg, Charles Davard est étudiant en troisième année à l'IEP de Strasbourg. Il venait d'entamer son deuxième semestre à l'Université de Moscou (en relations internationales principalement). Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, il ne voulait initialement pas rentrer en Alsace, mais il a fini par s'y résoudre, suivant les préconisations de l'ambassade et de l'Université de Strasbourg.

Peur de la dégradation de l'économie

"Quand je regarde dehors, il fait beau, les gens se baladent, ça contraste totalement avec ce qui se passe en Ukraine, raconte Charles Davard, qui n'a pas l'impression d'être dans un pays en guerre. Mon intégrité physique ne sera jamais en danger en Russie, je pense. Mais je n'ai pas envie de vivre dans un pays où, au quotidien, c'est dur de payer quelque chose. C'est surtout la situation économique qui fait peur. Donc je pars à contre-cœur, mais la raison invite à être prudent et à quitter le pays".

Ces derniers jours, l'étudiant alsacien a déjà eu des problèmes pour payer avec sa carte bancaire, notamment dans le métro. L'argent en liquide commence aussi à se faire rare, car les Russes se ruent sur les distributeurs automatiques.

Un retour par l'Egypte et l'Allemagne

Comme les liaisons aériennes entre la Russie et la France sont coupées, Charles Davard s'est mis en quête d'un billet d'avion qui lui permettrait de rentrer : "J'ai trouvé un vol sur Egypt Air. Les prix sont prohibitifs. Si je voulais partir cette semaine, on comptait entre 1.500 euros et 2.000 euros le vol".

Pour 700 euros et grâce à la complicité de ses parents qui ont pu lui réserver le billet depuis l'Alsace, les sites des compagnies aériennes étant saturées, Charles Davard s'envolera ce lundi 7 mars de Moscou pour le Caire, puis Francfort, où ses parents le récupéreront.

"Je n'ai pas vraiment d'appréhension, mais un peu de tristesse de quitter la Russie et mes amis. Et aussi des questions par rapport à l'avenir, car mon semestre n'est pas terminé", précise Charles Davard. Il ne sait pas encore s'il pourra reprendre ses cours en distanciel avec l'université de Moscou ou s'il retournera directement à l'IEP de Strasbourg.