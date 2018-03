Le Mans, France

Et sans surprise, c'est le même parcours que l'an passé " pour des raisons de sécurité et parce que c'est un bon tracé" explique Thierry Hamon, le président de Classic Automotive, l'organisateur de la parade. Mais attention cette année, le départ est fixé à 17 heures, soit une demi-heure plus tôt que l'an passé. C'était une demande des pilotes et des équipes. Le cortège s'élancera donc de l'esplanade des Quinconces. C'est là qu'est installé le paddock avec les voitures de collection où prendront place les 180 pilotes engagés. Après un passage devant le théâtre, la parade empruntera l'avenue Pierre Mendès France, passera devant France Bleu Maine avant de rejoindre l'avenue De Gaulle pour passer place de la République où sont installés podiums et tribunes. Ensuite descente vers la place de l'Eperon via la rue Bonhommet puis remontée vers les Quinconces par l'avenue Rostov sur le Don avec un espace "dédicaces" en haut du tunnel Wilbur Wright.

Le tracé 2018 de la parade des pilotes est le même que l'an passé mais le cortège s'élancera à 17H, soit une demi-heure plus tôt que l'année dernière - Classic Automotive

Un départ avancé, deux écrans géants et une mascotte

Thierry Hamon, le président de Classic Automotive, l'organisateur de la Parade des pilotes, nous dévoile la nouvelle mascotte du défilé © Radio France - yann lastennet

Outre le départ avancé, l'autre nouveauté, c'est la présence de deux écrans géants le long du parcours. Le premier sera installé avenue Mendès France, le deuxième avenue Rostov sur le Don, pour que les spectateurs puissent suivre l'intégralité de la parade. Ils permettront aussi de diffuser les messages des annonceurs, partenaires et sponsors. Il faut dire qu'organiser une parade des pilotes coûte cher : 250 000 euros dont 50 000 euros rien que pour la sécurité. Cette année, le défilé sera encadré par 500 bénévoles, 100 agents de sécurité et une centaine de secouristes. Dernière nouveauté de cette 24e édition : la création d'une mascotte. Une chouette... " car la parade c'est chouette" sourit Thierry Hamon. Rendez-vous donc le vendredi 15 juin à 17H. 150 000 spectateurs sont attendus dans le centre ville du Mans pour suivre l'événement.