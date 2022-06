Parade des pilotes : les bars et les restaurants devront fermer à 2 h

C'est ce qu'on appelle une mauvaise surprise. Alors que tout Le Mans se préparait à faire la fête jusqu'au bout de la nuit, vendredi, pour le retour de la grande parade des pilotes en centre-ville (la première depuis 2019 après deux éditions annulées pour cause de covid), la ville a sérieusement cassé l'ambiance. Traditionnellement autorisés à ouvrir jusqu'à 4 h du matin, les bars et les restaurants devront cette année baisser le rideau dès 2 h. Pris "à la demande de la préfecture" selon une source proche du dossier, l'arrêté municipal, que nous avons pu consulter, a été signé mercredi en début d'après-midi, soit 48 h seulement avant l'événement.

Les professionnels tombes des nues

Comme tous ses confrères, Cathy Soudy, patronne du Café du jet d'eau et vice présidente de l'Umih 72 (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) en charge des cafés, tombe des nues : "Pourquoi cette décision a été prise alors que ça fait quinze ans qu'on autorisait jusqu'à 4 heures et que c'était quelque chose d'acquis pour tous les professionnels ? Nous n'avons pas d'explication à ce stade." Interrogée sur le sujet, la ville a confirmé sa décision dans un communiqué évasif, sans réelle explication : "Compte tenu des nombreux événements de cette édition et de la mobilisation d’importants effectifs de la police nationale, de la gendarmerie, de la police municipale et des services de secours à l’occasion des événements motorisés, il a été acté la fermeture à 2 heures du matin des bars et restaurants ayant demandé une extension d’ouverture."

Prise a priori pour des raisons de sécurité, la mesure laisse plus que perplexe Samuel Colombo, le patron du bar Le Barouf : "Les gens ne vont pas aller se coucher à deux heures, donc ils vont tous se diriger vers les rares lieux qui vont rester ouverts, comme les boîtes de nuit et là ça va créer des attroupements et peut-être des débordements. J'en appelle au maire pour qu'il nous fasse confiance et qu'on laisse plus de lieux ouverts pour que les gens soient mieux répartis dans la ville. D'autant que ça se passe toujours hyper bien !"

Deux heures de moins : un énorme manque à gagner

Pour des restaurateurs et bistrotiers qui se préparaient à LA journée de l'année avec impatience, après deux années difficiles à cause de la crise sanitaire, c'est un gros coup sur la tête. "On l'attendait car on a vraiment besoin de travailler", souligne Samuel Colombo. Sur la parade certains enregistrent un chiffre d'affaire trois, cinq, voire 10 fois supérieur à celui d'une journée ordinaire. "Deux heures de moins, surtout au moment où c'est plein, c'est un manque à gagner énorme", confirme un barman. Sans compter que tout avait été planifié en fonction des 4 heures : des commandes de marchandises jusqu'aux contrats des extras embauchés pour l'occasion. "J'ai appelé ma comptable ce matin, il va falloir refaire tous les contrats", peste un patron de bar.

Autre problème : d'après nos informations, l'Umih (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) de la Sarthe, qui déposait symboliquement au nom de toute la profession la fameuse demande d'extension des horaires a également omis de le faire cette année. Alors à qui la faute dans ce mic-mac inédit ? Pas facile d'y voir clair... Mais en théorie, chaque établissement devra donc fermer ses portes à son horaire habituel, à moins d'avoir déposé une demande spécifique.