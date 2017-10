Paraplégique, il grimpe sur le toit de l'Afrique pour défendre l'accessibilité pour les personnes atteintes de handicap

Yann Jondot, élu breton paralysé du bas du corps, s'attaque en joëlette au mythique Kilimandjaro (5 890 mètres), à partir de vendredi. Le bourguignon Arnaud Chassery, notamment, l'accompagne. Leur mission : gagner le sommet pour défendre l'accessibilité pour les personnes atteintes de handicap.

Il raconte être « en mission ». Yann Jondot (49 ans), maire hyperactif de Langoëlan, dans le centre Bretagne, n'a pas comme unique objectif de rendre meilleure la vie de ses 400 concitoyens. Celui qui est paraplégique depuis un accident de moto compte profiter de son « unique mandat » pour faire avancer la cause du handicap sur le plan national, en mettant l'accent sur l'accessibilité aux lieux publics, « car la loi de 2005 sur le handicap est dépassée » dit-il.

Etre le premier maire paraplégique à accéder au sommet du Kilimandjaro

Pour être entendu, et ses propositions retenues au plus haut sommet de l'état (il a déjà rendez-vous à l'Assemblée Nationale et au Sénat, au retour de son expédition), il décide donc de tenter ce qui s'apparente à un pari fou : Etre le premier élu français paraplégique à grimper le Kilimandjaro. Nom de code de l'expédition : « Un sommet pour une rampe ». Matériel utilisé : Une joëlette, fauteuil de randonnée adapté pour les personnes atteintes de handicap.

Dans l'équipe de Yann Jondot (une petite dizaine de personnes), deux éléments indispensables

-La sudiste Isabelle Chemin connaît cette montagne. Grâce à son association, chemindessens, basée à Grasse, elle a déjà accompagné trois personnes atteintes de handicap sur le toit de l'Afrique, dont le premier paraplégique tanzanien en 2013.

-Le bourguignon Arnaud Chassery (40 ans) connaît lui la montagne.Le jovinien, grand sportif, est brevet d'état alpinisme. Il est notamment connu pour avoir relié les cinq continents à la nage en 2012, avec le quadri-amputé Philippe Croizon.

Jondot et Chassery, qui s’entraînent depuis des mois, veulent « montrer qu'il est plus simple pour une personne atteinte d'un handicap de grimper en haut du Kilimandjaro que d'accéder à des milliers de lieux publics en France comme des pharmacies ou des cinémas... »

Au retour, l'emploi du temps de Yann Jondot sera surchargé. Entre ses réceptions à l'Assemblée Nationale et au Sénat, pour présenter ses propositions, il fera le tour des écoles qu'il a déjà visitées pour expliquer la première étape, très sportive, de son projet. Le projet d'une vie.