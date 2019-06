Parc de la Brenne : une randonnée géante avec 1600 écoliers cette semaine

Châteauroux, France

C'est une randonnée pas comme les autres : les Foulées du Parc sont organisées depuis 23 ans dans une des 51 communes du Parc naturel régional de la Brenne. Cette année, Mauvières, une commune de 310 habitants, accueille l'événement depuis lundi. Au total, plus de 1600 enfants, du CP au CM2, vont sillonner les chemins pédestres de cette commune cette semaine. Au cours de la randonnée, les écoliers découvrent leur territoire à travers des jeux ludiques et des animations.

Un parcours de 11 kilomètres

La semaine est chargée pour le parc naturel régional de la Brenne. Depuis lundi, 400 écoliers font le déplacement tous les jours pour randonner sur les chemins de Mauvières (sauf mercredi), soit 1600 enfants en l'espace de quatre jours. Ils sont encadrés par du personnel de la commune et du parc : six ateliers ont été installés tout au long du parcours. L'un d'entre eux est animé par le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Brenne-Berry et aborde le thème des abeilles. Nolan, 9 ans, écoute attentivement face à Claire Heslouis, l'animatrice du CPIE. "Les abeilles ont beaucoup de poils, quand elles se posent sur des fleurs, elles ramassent le pollen. Quand elles piquent, elles perdent leur dard, donc elle meurent", résume l'écolier à la sortie de l'atelier.

J'aime bien la nature, c'est bien d'être dehors de temps en temps. Cela nous change de l'école, du travail et des mathématiques.

Jade, 10 ans, en classe de CM1 à Tournon-Saint-Martin.

Margot, Jade et Aurélia, en classe de CM1 à l'école de Tournon-Saint-Martin, ont participé à un pique-nique géant dans le domaine du château de l'Isle à Mauvières. © Radio France

Avec les Foulées du Parc, les écoliers apprennent de façon ludique en marchant, mais cela reste surtout une randonnée. Au programme pour les élèves de 8 à 10 ans : 11 kilomètres sur la journée (5 kilomètres pour les élèves de CP et CE1). Cette distance ne fait pas peur à Guénaël, qui a l'habitude de marcher. "Avec ma mamie, je marche des fois, cela fait les mollets pour après jouer au foot", raconte-t-il. La randonnée est divisée en deux temps : la première partie est réalisée le matin, puis les enfants font une pause pique-nique le midi et reprennent le trajet l'après-midi. "Il y a toujours certains qui marchent loin devant et d'autres loin derrière, mais _ils arrivent vraiment à suivre tous et ils finissent tous la randonnée sans souci_, avec plus ou moins de facilités", affirme Sonia Blanchet, professeure en classe de CM1 à l'école de Tournon-Saint-Martin.

Cette année, les enfants ont pu pique-niquer dans le domaine du Château de l'Isle à Mauvières : un domaine privé prêté pour l'occasion par les propriétaires des lieux.

L'année dernière, les Foulées du Parc avaient lieu à Lignac. Pour l'année prochaine, aucune commune ne s'est officiellement portée volontaire pour accueillir cet événement mais Méobecq pourrait être intéressée.