Le Chatelard, France

Si vous randonnez dans le parc naturel régional du massif des Bauges en août vous ne pourrez pas les manquer! Ils portent un tee-shirt vert fluo. Ils ont toujours sur eux des jumelles et ils sont quasiment incollables sur les chamois et les rapaces : six jeunes guides nature renseignent les marcheurs ce mois-ci.

Guillaume Gergot, l'un des guides nature ne se sépare plus de l"ouvrage "Oiseaux des Alpes", pour répondre aux questions des randonneurs. © Radio France - Camille André

En juillet une autre équipe constituée du même nombre de stagiaires a déjà effectué cette mission de prévention auprès des randonneurs. Ça fait quatre ans que le parc a lancé ce dispositif. "Initialement c'était pour répondre aux nombreuses sollicitations de jeunes qui souhaitaient vivre une première expérience en montagne, ou suivre des opérations de comptage des animaux", explique Julie Higel, chargée de mission éducation au parc naturel des Bauges . "Ça a très bien fonctionné puisque nous avons des retours très positifs des randonneurs". Finalement les guides nature participent à la bonne image du parc naturel des Bauges.

Ils peuvent vous aider à observer les animaux

Les guides nature sont répartis sur les six sites les plus fréquentés du massif: le mont Pécloz et le mont Trélod, le col d'Orgeval et le mont du Colombier, le col de Bornette et les bord de la rivière le Chéran. Ils assurent des missions de prévention, en rappelant par exemple les bons comportements à adopter en présence des patous, ou bien en expliquant pourquoi en période de sécheresse, il ne faut pas se baigner dans le Chéran.

A la recherche des chamois. © Radio France - Camille André

Mais la plus grosse partie de leur mission consiste à renseigner les randonneurs sur la faune, de la flore et les missions qui sont menées par le Parc, l’ONCFS, l’ONF et le SMIAC pour les protéger. Les guides nature peuvent aussi vous aider à observer les rapaces, les chamois ou encore les bouquetins que vous pourriez croiser pendant vos balades.

"Les gens sont toujours très contents de voir des chamois", constate Guillaume Gergot, l'un des guides nature qui constate: "On peut toujours parler aux gens, mais les sensibiliser en leur montrant la faune, c'est bien plus efficace".

Aïla Tournier présente les oiseaux visibles dans le massif des Bauges à des randonneurs © Radio France - Camille André

Tous les jeudis, sur le sentier du col d'Orgeval, un atelier destiné à faire présenter la faune présente dans le massif des Bauges est d'ailleurs organisé.

Qui sont ces jeunes?

Les guides nature sont des stagiaires bénévoles qui officient pendant un mois. Ils sont nourris et logés par le parc. Cette année ils avaient entre 19 et 28 ans. Ils ont été choisis parmi une quarantaine de candidats car ils présentent tous un profil de passionnés de montagne. Ils ont ensuite suivi une formation d'une semaine avant d'être lancés en autonomie sur les sentiers du Massif des Bauges.

Certains viennent de Savoie, d'autres sont originaires des départements voisins. Cette année, l'un des stagiaires est même Suédois.

Les guides nature sont tous des passionnés de montagne. © Radio France - Camille André

La plupart d'entre eux font des études en lien avec l'environnement. Ce stage a servi de tremplin à certains membres des précédentes promotions, qui ont pu trouver des formations suite à cette expérience.