Parc des Princes : plusieurs rues fermées pour un exercice de sécurité

Un nouvel exercice de sécurité pour tester la réponse et coordination des différents services de secours et sécurité est organisé ce mardi à Paris, au Parc des Princes, après des opérations similaires ces dernières semaines au Stade de France et La Défense Arena.

La préfecture de police avertit qu'un déploiement de moyens est sur place jusqu'à 19 heures. Par conséquent toute circulation est interdite dans certaines rues du XVIe arrondissement de Paris et Boulogne-Billancourt : avenue du Parc des Princes, entre la rue Claude Farrère et rue du Général Roques (non comprise dans le périmètre), rue Claude Farrère, place de l'Europe, et rue du commandant Guilbaud (entre la place de l'Europe et jusqu'à la rue du Parc).