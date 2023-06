Le parc Longchamp dégradé à Marseille : "C'est laissé à l'abandon" regrettent les promeneurs

Monument classé et symbole de l'arrivée de l'eau à Marseille au XIXe siècle, le parc Longchamp a perdu de sa verdure et de sa fraîcheur. Un récent état des lieux commandé par la Ville montre des jardins délabrés, notamment par manque d'entretien et à cause de la surfréquentation.

Dans le jardin du plateau du parc Longchamp : deux arbres morts. © Radio France - Fred Chapuis Situé en plein cœur de Marseille, le parc Longchamp est dans un état de dégradation avancée*. "Délabrement, érosion, dépérissement*", ce sont les mots cités par La Provence de l'architecte du patrimoine et du paysagiste chargés de rénover les jardins après un état des lieux lancé par la Ville.

Des arbres morts, des pelouses piétinées, pas ou peu de fleurs, un manque d'entretien évident dans ce parc de huit hectares situé au cœur de Marseille. Il symbolise depuis 1869 l'arrivée de l'eau de la Durance alors que la ville souffrait chaque été de la sécheresse. France Bleu Provence a vérifié l'état du parc Longchamp.

Après huit mois de concertation citoyenne marqués par quatre réunions avec ce constat accablant, la mairie lance la deuxième étape de son plan avec des solutions présentées en concertation avec les citoyens. Une réunion est ainsi prévue le 12 juillet au parc Longchamp.

Vue du jardin du plateau du parc Longchamp. © Radio France - Frédéric Chapuis

L'une des nombreuses entrées du parc Longchamp. Celle-ci est obstruée par de la terre et des déchets végétaux. © Radio France - Frédéric Chapuis

La grande fontaine du parc Longchamp avec ses escaliers géants sur les côtés. © Radio France - Frédéric Chapuis