Parc Montmuzard à Dijon : les opposants parviennent à repousser les engins de chantier

Des membres du "Collectif Montmuzard", composé d'habitants de ce quartier dijonnais, soutenus par des membres du collectif "Dijon en transition" se mobilisent pour sauver plusieurs arbres centenaires de la tronçonneuse.

Un petit immeuble doit être construit dans une partie du parc

Ils étaient une quinzaine réunis ce lundi matin devant le parc du Château Montmuzard à la croisée des rues Isabelle du Portugal et de la rue de l'Est. Selon eux, le propriétaire du château aurait vendu 5 000 des 18 000 mètres carrés de son terrain, à un promoteur immobilier qui aurait pour projet d'y créer un petit immeuble d'une cinquantaine de logements.

Daniel Lanet, président du "Collectif Montmuzard" © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais pour cela ce dernier doit couper deux, voire trois grands platanes centenaires ce dont ne veut pas le collectif. Si un arbre a été abattu vendredi dernier, ce lundi matin, les membres du collectif réunis de 7H30 à 10H15 ont empêché les ouvriers d'accéder au parc où ils devaient terminer le travail. Sam, 19 ans, s'est même enchaîné symboliquement durant quelques minutes à la grille d'entrée du parc. "Je n'ai pas envie qu'on coupe ces arbres qui sont magnifiques et qui n'ont aucune raison d'être coupés si ce n'est pour favoriser les projets d'un groupe immobilier quelconque" dit le jeune homme qui dit vivre tout près d'ici.

"Un projet inadmissible" estime Daniel Lanet

Daniel Lanet, président du "Collectif Montmuzard" créé il y a quelques mois explique ses motivations. "Moi je suis un enfant du quartier, je suis né au numéro 4 de la rue Montmuzard, j'ai passé toute mon enfance ici et aujourd'hui quand on voit ça (ce projet NDLR.) c'est inadmissible. Nous voulons préserver l'environnement, que la nature reprenne ses droits et que les habitants du quartier respirent et s'oxygènent au milieu de la nature et des beaux arbres. Ces arbres sont en parfaite santé, ils gênent simplement l’accès à l’immeuble d’appartements de prestige que le promoteur veut construire au cœur de cet espace boisé" complètent les opposants au projet dans un communiqué.

De l'autre côté de la grille, le travail des ouvriers a débuté vendredi dernier, un arbre a été abattu © Radio France - Thomas Nougaillon

Plusieurs ministères contactés

Finalement il n'y aura pas d'abattage ce lundi mais les membres du collectif qui n'ont pas saisis la justice dans les temps savent bien que ce n'est que temporaire et qu'il leur sera très difficile de faire annuler ce projet. Ils ont écrit à plusieurs ministère dont celui de Roselyne Bachelot, la ministre de la culture et disent être dans l'attente d'une réaction du maire de Dijon François Rebsamen.

