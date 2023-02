Parc zoologique de Cerza : "Beaucoup de naissances cet hiver et plein de nouvelles petites têtes à découvrir"

Thierry Jardin, fondateur et directeur général du parc zoologique Cerza à Hermival les Vaux près de Lisieux, invité de la matinale de France Bleu Normandie.

France Bleu Normandie : Le parc zoologique a rouvert le 1ᵉʳ février. Les vacances de février démarre ce soir pour la zone B, c'est à dire à la nôtre. C'est vraiment le coup d'envoi de la saison pour le Cerza ?

Thierry Jardin : Oui, les vacances de février marque vraiment le départ de la saison. Bien sûr, ça dépend un petit peu des conditions climatiques que nous aurons pendant les vacances. Mais il y a déjà une bonne activité. Nous avons bien travaillé le week-end dernier parce que le temps était clément. On a tous les habitués du parc également, qui n'attendent que la réouverture pour venir voir ce qui s'est passé pendant ces deux mois de fermeture.

FBN : Qui sont vos visiteurs en cette période de l'année?

TJ : On est essentiellement sur des visiteurs de la région. On a également un petit peu de Parisiens qui sont ici en vacances sur la côte normande. Mais bon, c'est vraiment le bassin, le bassin de Normandie, le bassin de la Seine aussi, qui est une très bonne clientèle pour nous. Les Rouennais et les Havrais ont l'habitude de venir ici au Parc.

FBN : Le Cerza héberge pas moins de 1500 animaux. Comment s'est passé l'hiver? Il y a eu un peu de neige, notamment. Est-ce-que tout le monde a apprécié ces quelques flocons ?

TJ : Ecoutez, oui, puisque tout le monde est toujours là et ils ont passé un bon hiver. Bon, il y a de nombreuses maisons qui sont chauffées. On a besoin de chauffer certaines espèces ici. Les espèces exotiques ne pourraient pas survivre avec les températures négatives. Donc les chaudières ont bien marché. On chauffe beaucoup au bois ici. On a énormément travaillé sur les énergies renouvelables pour pouvoir que nos animaux passent l'hiver dans les meilleures conditions.

FBN : Ce qui vous a permis également de ne pas subir l'augmentation importante des coûts de l'énergie ?

TJ : Je dirais que oui pour les chauffages, mais le coût de l'électricité, cela on le prend de plein fouet. On consomme quand même de l'électricité et c'est vrai que l'augmentation est énorme et ça c'est un réel problème.

FBN : Le Cerza a été le premier parc zoologique à proposer en des hébergements en 2006. Est ce que ça fonctionne?

TJ : Ah oui, le Cerza Safari Lodge. Nous étions les premiers à avoir eu cette idée de créer des hébergements dans un parc zoologique afin de peut-être faire ressentir à nos visiteurs cette notion de dormir au milieu des animaux, de ne pas être dans le Massaï Mara, mais d'en avoir un peu l'idée. Et ça fonctionne très bien. Il y a de nombreuses personnes qui viennent ici au lodge. Ils s'agrandissent un peu tous les ans. On propose trois types d'hébergement, que ce soit le lodge traditionnel avec un appartement de six places, les observatoires un peu plus petits mais beaucoup plus exotiques, et les tentes safari qui nous font croire vraiment qu'on est dans dans les lodges du Massaï Mara.

FBN : Alors il y a de l'espace au Cerza, mais les animaux sont quand même enfermés dans des enclos, il faut le dire. Comment être sûr qu'ils se sentent réellement bien?

TJ : Alors ça, c'est c'est une très important. Ici, à Cerza, la surface, on l'a. On essaie toujours d'apporter les enclos les plus grands pour nos animaux, Le meilleur enrichissement possible, c'est à dire que ce sont des animaux qui grimpent. Ils ont la possibilité de grimper ou de courir. Les enclos sont vastes et ils le peuvent. Ils peuvent courir, voler et ainsi de suite. Ce sont vraiment des points très importants, et si l'animal est heureux, je pense qu'on le regardant, on le voit. S'il n'y a pas de mouvement stéréotypé et qu'il a un comportement normal, qu'il joue, on sait à ce moment là qu'on a réussi notre travail.

FBN : S'il se reproduit également également ?

TJ : Oui, la reproduction, il y en a eu beaucoup l'an passé. Ça va être assez extraordinaire pour nos visiteurs parce qu'il y a tous les bébés qui sont nés l'an passé ou en fin d'année, qui sont encore tout petits et qui jouent beaucoup.

FBN : Plein de nouvelles petites têtes à découvrir ?

TJ : Absolument oui, notamment dans les félins. Du côté des rhinocéros également. Il y a eu un petit l'an passé. On a un groupe de rhino blancs parce qu'on élève deux espèces à Cerza, que ce soit les rhino africains, les Blancs ou les rhino indiens d'Asie. Il y a eu des petits dans les deux espèces. Et nous avons huit rhinocéros blancs avec deux jeunes qui jouent beaucoup. Donc c'est très marrant.

FBN : Le Cerza finance 21 projets, des programmes de protection. C'est très important cette dimension protection conservation des animaux dans les parcs zoologiques aujourd'hui ?

TJ : Oui, c'est une mission qui existe maintenant depuis plusieurs années. Et nous, on était également les premiers à soutenir de nombreux programmes nature. Je vais personnellement d'ailleurs sur certains programmes pour voir si ils fonctionnent. Les animaux présentés ici sont les ambassadeurs des espèces sauvages. Il ne faut pas l'oublier, la biodiversité est menacée. Donc, nous avons formé de nombreuses personnes qui aujourd'hui travaillent dans les milieux naturels, avec des programmes qui fonctionnent, qui marchent. On les finance via l'association de services de conservation et et ces 21 programmes sont suivis et c'est notre notre bonheur de voir quand ça fonctionne.