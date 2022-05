Parcoursup : la phase d'admission commencera ce jeudi pour les 936.000 candidats

Le stress monte, pour les 936.000 candidats qui ont formulé des vœux sur la plateforme parcoursup. Les premières réponses de la phase d'admission tomberont à partir de jeudi, à 19 heures, annoncent les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur dans un communiqué ce mardi. Des propositions d'admission seront ensuite envoyées en continu jusqu'au 14 juillet inclus.

Date limite pour répondre

Vigilance. Pout toutes les propositions d'admissions envoyées aux candidats entre le 2 et le 6 juin inclus, la date limite de réponse est fixée au 7 juin 23h59. Pour les propositions reçues à compter 7 juin et tout au long de la phase d’admission principale, le délai de réponse sera de deux jours.

En revanche, ne paniquez pas si vous n'arrivez pas répondre à une proposition d'admission dès ce jeudi à 19 heures : "Afin qu'ils puissent accéder simultanément à leur dossier, la plateforme sera dans un premier temps disponible en mode consultation. Puis au cours de la soirée, les candidats pourront commencer à répondre aux propositions d’admission qui leur ont été faites", souligne le communiqué.

Accompagnement des candidats

Les lycées et les équipes de Parcoursup sont "mobilisés" pour accompagner les candidats et répondre à leurs questions, assurent les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur. Le numéro vert, le 0 800 400 070, accessible du lundi au vendredi de 10h à 16 h pendant toute la phase d'admission, sera exceptionnellement ouvert le samedi 3 juin de 10h à 16h et lundi 6 juin de 10h à 18h. Au bout du fil : des conseillers Parcoursup.

A partir du 3 juin, des temps d’échange dédiés à Parcoursup sont également prévus dans les établissements afin de conseiller les élèves sur leur orientation.

Les ministères promettent enfin "un accompagnement spécifique" pour les candidats qui ont "exclusivement demandé des formations sélectives et dont les candidatures n’auraient pas été retenues par les formations qu’ils ont demandées".