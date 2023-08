Parcs ouverts plus tard, piscines gratuites : des communes de Dordogne prennent des mesures face à la canicule

La Dordogne est toujours placée en vigilance orange canicule ce lundi, et les températures risquent encore de grimper dans les prochains jours. On attend 38 degrés mardi, et même 40 degrés pour la journée de mercredi. Face à ces fortes chaleurs, les communes de Dordogne activent leurs plans canicule et mettent en place des mesures pour les habitants.

A Périgueux, les parcs et les jardins municipaux vont rester ouverts jusqu'à 22h, afin de permettre à ceux qui le veulent de profiter de l'ombre et de la fraîcheur. Cette mesure sera active jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire.

A Sarlat, la piscine municipale sera gratuite tous les jours jusqu'à vendredi inclus. Les bassins situés à côté du stade Christian Goumondie sont ouverts de 12h à 19h. Les bassins sont ouverts les après-midis de 12h à 19h. Exceptionnellement, il n'y aura pas de cours d'aquagym cette semaine.