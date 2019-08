Parentis-en-Born : L'abattage des arbres pour la rénovation des arènes est contesté

Parentis-en-Born, France

Les futurs arènes de Parentis seront couvertes et la toiture doit être terminée en 2021. Les travaux doivent débuter en octobre prochain.

Mais pour pouvoir réaliser ce projet, sept arbres d'au moins 70 ans et qui mesure plus d'une dizaine de mètres vont devoir être abattus pour permettre aux engins de chantier de travailler sur la nouvelle toiture. La Sepanso, une association qui défend les droits de l'environnement a envoyé un courrier au maire de Parentis, qui s'est engagé à planter trois arbres pour un arbre coupé.

Le maire de Parentis veut éteindre toute polémique

La rénovation des arènes de Parentis-en-Born, c'est impératif. La toiture prend l'eau et devient de plus en plus humide donc de plus en plus dangereuse. Le maire de Parentis, Christian Ernandoréna n'a donc pas le choix : " La toiture date de 1927 donc il y a un grand danger et il ne faut pas qu'il y ait un accident et que ce soit trop tard. _Nous avons jusqu'en 2021 pour mettre les arènes aux normes d'accessibilités et de sécurité_". Sans ces travaux, elles ne pourraient plus être utilisées.

Même si la Sepanso, l'association de défense de l'environnement, ne s'oppose pas au projet de rénovation des arènes, pour elle, l'abattage de sept arbres ne doit pas se faire. Dans un communiqué, elle énonce "qu'un arbre de cette taille est le meilleur climatiseur jamais conçu".

La Mairie de Parentis s’engage à replanter 3 arbres pour un arbre coupé

Comme indiqué à la réunion publique du projet des arènes couvertes, la mairie de Parentis s'engage à planter 3 arbres pour un arbre abattu. Ce qui, dans ce cas, ferait 21 arbres replantés pour 7 abattus. Le maire de Parentis n'exclut pas de replanter plus d'arbres qu'il n'a promis notamment au niveau du parking des arènes.

Les nouvelles arènes de Parentis devraient être prêtes pour 2021, elles pourraient accueillir des spectacles toute l'année.