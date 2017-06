Nancy : aller à l'école sans voiture c'est possible !

Préférer la marche à la voiture pour amener ses enfants à l'école c'est possible et c'est bon pour l'environnement ! C'est le message que veut faire passer l'Université Populaire et Participative de Vandoeuvre. Jeudi 1er juin, cette association a mis en place un pedibus test dans une école de Nancy.

Ce jeudi 1er juin, l'Université Populaire et Participative de Vandoeuvre ( UP2V) a organisé une "journée sans voiture" à l'école primaire et maternelle Buthégnémont à Nancy. Cette structure citoyenne a mis en place des pedibus tests autour de l'école. Des parents, accompagnent les enfants de leur domicile à l'école à pieds sur un trajet donné. L'événement organisé dans le cadre de la semaine nationale de la marche et du vélo. Une soixante de parents et d'écoliers ont boudé la voiture le temps d'une journée. Une initiative pour encourager les parents et les élèves de venir à pied, à vélo ou encore à trottinette. L'objectif c'est de sensibiliser au réchauffement climatique mais pas seulement.

Sensibiliser les enfants mais aussi les parents

Habillés d'un gilet jaune fluo, les parents d'élèves encadrent les enfants sur le trajet de l'école. Habituellement, Pierre accompagne sa fille en voiture le matin. C'est la première fois qu'il fait le trajet pedibus : "C'est un bon moment. Cela permet d'éviter d’encombrer les routes et de trop polluer" explique-t-il en marchant.

Tout est parti d'un constat de l'association de parents d'élèves de l'école Buthégnémont à Nancy : 67% des parents emmènent leurs enfants en voiture à l'école alors que la plupart du temps ces trajets domiciles-écoles sont des trajets courts. En plus d'être bon pour l'environnement, les avantages du pedibus sont nombreux. Sylvie Feuga, représentante de parents d'élèves à l'école élémentaire Buthégnémont et membre de l'Université Populaire et Participative de Vandoeuvre, explique que "venir à l'école à pieds permet de faire du sport. Cela permet aussi d'apprendre aux enfants les bonnes règles de sécurité lorsque l'on est piéton." Pour les parents d'élèves et les enfants c'est aussi un moment convivial : "on peut éventuellement rencontrer des personnes que l'on ne rencontrerait pas en voiture et les enfants sont heureux de voir leurs copains avant l'école !" explique Lydia qui fait le trajet avec ses deux enfants.

À la fin du trajet, nombreux sont ceux qui espèrent que l'expérience pourra se renouveler. Un prochain rendez-vous pedibus est déjà prévu à la rentrée prochaine pour les enfants et les parents de l'école Buthégnémont à Nancy.