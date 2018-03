Un couple originaire de l'Ardèche dont la petite fille est hospitalisée à Montpellier depuis quatre mois vient de lancer une pétition pour demander l'ouverture d'une structure d'hébergement au sein de l'hôpital réservée aux parents. Plus de 40 000 personnes ont déjà apporté leur soutien.

Montpellier, France

Depuis qu'elle est née il y a quatre mois, Clarisse, atteinte d'une grave déformation de l’œsophage, n'a pas pu quitter le service de néonatologie du CHU de Montpellier.

Pour ses parents qui habitent Bourg Saint Andéol en Ardèche à 170 km de là, rester auprès d'elle est très compliqué. Le CHU de Montpellier ne comportant pas de maison des parents, ils ont dû passer par des structures privées.

Pour faire bouger les choses, ils ont lancé une pétition.

La maman de Clarisse, Manon Dessolin, sera l'invitée de France Bleu Hérault, ce lundi matin à 7h50.

40 000 signataires

Le service de néonatologie du CHU de Montpellier est devenu la référence dans la région.

Des patients originaires d'Orange, Perpignan, Carcassonne ou Montélimar s'y rendent pour la naissance puis la prise en charge de leur enfant né grand prématuré, ou pour le traitement de certaines pathologies lourdes des nouveaux nés, comme c'est le cas de Clarisse.

"Pour des gens qui passent plusieurs mois à l'hôpital avec un enfant dans un état parfois gravissime, c'est très difficile de ne pas avoir de logement", regrette Valentine, une autre maman, dont la fille de deux mois, née prématurément, est aujourd'hui sortie. "On a _besoin d'un cocon_, d'un truc rassurant qui ne soit pas trop loin....d'arrêter de galérer en fait. On galère déjà suffisamment psychologiquement, émotionnellement", complète Elodie, sa compagne.

A bout, les parents de Clarisse ont donc décidé de se mobiliser pour changer les choses. "On a lancé notre association Avec Clarisse, pour structurer notre mobilisation et faire en sorte que ce projet de maison des parents puisse aboutir, explique Manon, la maman. En attendant on aimerait améliorer le confort dans le service de néonatologie, aider les parents pour l'avenir."

Ils ont lancé une pétition adressée à la direction du CHU et au maire de Montpellier Philippe Saurel. Plus de 40 000 personnes l'ont déjà signée.

Des parents en difficulté

Les parents dans la même situation que Rémi et Manon, les parents de Clarisse, sont nombreux car le service peut accueillir une trentaine d'enfants. "Le bébé d'un couple originaire de Paris est né avec quatre mois d'avance alors qu'ils étaient en vacances dans l'Hérault. Ils se sont retrouvés pendant plusieurs jours sans hébergement. On les voyait dormir sur les sièges en fer dans les couloirs", raconte Rémi. "Des parents de Carcassonne faisaient eux l'aller-retour toutes les semaines avant de trouver un logement sur place", renchérit Manon.

Les histoires de ce type sont nombreuses et se partagent entre parents d'enfants hospitalisés. Car si des structures associatives existent bien à proximité de l'hôpital, les tarifs pratiqués sont prohibitifs aux dires de plusieurs parents.

Minimum 25€ la nuit pour des parents qui sont là pour des raisons de santé c'est un scandale. Valentine

D'hébergement en hébergement

Rémi et Manon ont enchaîné les solutions d'hébergement depuis la naissance de leur fille. L'assistance sociale de l'hôpital leur a proposé un premier établissement d’hébergement court pour 25€ la nuit, avec une chambre et des sanitaires "partagés par toutes les familles".

Quand on leur annonce que Clarisse devra rester hospitalisée, ils cherchent une logement de longue durée. A 3 km de l'hôpital, une maison d'hébergement pour les proches de personnes hospitalisées leur demande 900€ par mois. L'expérience tourne court au bout de deux jours. "La chambre était vraiment sale, le logement insalubre, et le parking était payant", dénonce Rémi.

Leur mutuelle ne prend pas en charge ces frais d'hébergement, mais ils sont parvenus à obtenir une petite aide auprès du Comité d'Entreprise de Rémi. Le couple s'est résigné à prendre un logement dans une résidence étudiante aux abords de l'hôpital pour 550€ par mois.

"A Lyon la maison des parents du CHU coûte 8€ par jour" soupire Manon. Comment c'est possible que dans un CHU aussi important que celui de Montpellier on n'aie même pas de structure d'accueil ?" Le congé maternité de la jeune femme est terminé, son compagnon est en arrêt maladie. Le couple accuse une perte de salaire de près de 1000€ chaque mois.

Le CHU affirme être conscient de la difficulté. "Un projet de structure est à l'étude depuis quelques temps, explique Julie Durand, de la Direction des affaires générales et de la communication du CHU. Mais nous devons travailler avec des partenaires extérieurs, ce qui prend du temps. On ne sait pas encore quand le projet pourra aboutir."