Parents Solos 53 se met à la page et crée son groupe Facebook

Parents Solos 53, un service mis en place par l'UADF de la Mayenne et Famille de France, vient de créer sa page Facebook pour communiquer plus facilement toutes les informations, ainsi qu'un groupe Facebook d'échanges et de discussions entre parents.

Ce n'est pas simple de sortir de la solitude, de rencontrer des gens, de faire des activités, quand on vit seul avec un ou plusieurs enfants. Pour aider les papas et les mamans célibataires, Parents Solos 53 a été créé il y a un an et demi, au printemps 2018, par l'UDAF de la Mayenne, l'Union Départementale des Associations Familiales, et l'association Famille de France. Ce service propose tous les mois au moins une activité aux parents célibataires, en famille avec les enfants, ou seulement à destination des parents, des bénévoles pouvant garder les enfants.

Une page Facebook dédiée, et un groupe de discussion

Parents solos 53 vient de créer, le 16 janvier 2020, une page Facebook publique, sur laquelle sont postées les activités proposées ainsi que des conseils, et a créé un groupe Facebook privé, pour permettre aux parents d'échanger, de discuter. Une idée notamment d'une maman solo, Valérie Frémont.

C'est un moyen d'échange pour sortir de l'isolement, rencontrer d'autres parents, partager des problématiques similaires

Avant elle n'avait pas de compte Facebook, mais elle a décidé de s'y mettre, et de créer ce groupe de discussion, "je suis un peu réticente à la base à l'usage des réseaux sociaux mais c'est un moyen d'échange pour sortir de l'isolement, rencontrer d'autres parents, partager des problématiques similaires".

Valérie est une maman célibataire de trois enfants, deux grands étudiants à Rennes, et un petit dernier à la maison de dix ans. Grace à Parents Solos, elle s'est fait des amis. "Je suis en lien avec une maman en particulier ça nous arrive d'aller au restaurant, de faire des jeux avec les enfants à l'extérieur. Il y a des vécus qui peuvent être similaires, ça peut-être un espace de rencontres également".

Et le premier contact peut-être plus facile derrière un écran selon Pauline Hubert, de l'UDAF de la Mayenne. "On est derrière un ordinateur, de chez soi, ça ne nécessite pas la même motivation et le même engagement que de se rendre sur un lieu. Ça peut rendre plus accessibles des échanges, ça peut être une première approche facilitante", explique la jeune femme, éducatrice spécialisée de formation.

Un site de rencontre ?

"Le groupe c'est vraiment de faciliter la communication entre des parents qui peuvent être isolés. De pouvoir se donner des informations, des astuces, proposer des activités ou des sorties de façon plus spontanée. Des sorties avec des enfants ou entre parents. C'est moins formel et moins officiel que de se rendre à une rencontre organisée par les associations", ajoute Pauline Hubert

Cette page Facebook n'est pas un site de rencontre pour les parents célibataires, mais qui sait, ça pourrait être le point de départ de belles histoires d'amour. "À voir, on verra si des couples se forment à l'avenir sur ce site-là', sourit Valérie.

Avant d'être admis sur le groupe privé de Parents Solos sur Facebook, il faut envoyer une demande et répondre à trois questions : d'où venez vous, quelle est votre situation familiale et pourquoi souhaitez-vous rejoindre le groupe. Les deux modératrices sont Pauline Hubert et Valérie Frémont, mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour les aider.

Actuellement près de 100 personnes suivent les publications de la page Facebook (94 "J'aime"), et le groupe de discussion compte 14 membres.