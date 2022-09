"Parfois, ça fait tiquer les gens" : un habitant de Dordogne s'appelle Michel Michel

Nom, Michel, prénom, Michel. "Mimi", forcément, pour les copains. Cet habitant de Saint-Pardoux-la-Rivière de bientôt 60 ans, aux yeux rieurs et aux cheveux châtains, serait un Périgordin comme les autres, s'il ne s'appelait pas Michel Michel. Il a le même prénom que son nom, et à l'occasion de la Saint Michel ce jeudi 29 septembre, France Bleu Périgord a voulu savoir pourquoi.

Michel Michel l'assure, ça ne l'a jamais gêné de porter le même nom que son prénom, même dans les administrations : "Des fois certaines personnes tiquent un peu, ils disent ohlàlà, c'est votre nom et votre prénom ? Je dis oui oui, ils demandent : mais pourquoi vos parents vous ont appelé comme ça ? Alors là, là je leur explique. Et là ils comprennent".

"Par reconnaissance" pour la femme qui l'a élevé

C'est que Michel ne s'est pas toujours appelé Michel. Il a choisi de prendre le nom Michel, en plus de son prénom, à l'âge de 25 ans. Par reconnaissance pour sa mère adoptive : "Ma mère biologique n'a pas pu s'occuper de moi. J'ai été adopté par ma mère nourricière, qui m'a pris chez elle quand j'avais un mois et huit jours. C'est elle qui m'a élevée depuis que j'étais tout bébé, je l'appelais Maman. Et elle s'appelait de son nom de famille Mme Michel".

La mère adoptive du petit Michel a proposé de l'adopter, avec ses frères et soeurs. "Par reconnaissance envers elle", il a choisi de prendre son nom devant l'état civil. Mais il n'a pas voulu changer de prénom pour l'occasion : "Tout le monde me connaissait comme Michel, c'est dur de changer à 25 ans". Et à la naissance, on ne lui a pas donné de deuxième prénom. Pour "Mimi", tout ça n'a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, à Nontron, il avait même un homonyme : un deuxième Michel Michel, aujourd'hui décédé, qui était un ambulancier à la retraite.