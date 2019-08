Pari réussi pour le Mas des agriculteurs à Nîmes

Pari tenu pour le Mas des agriculteurs, le magasin fermier créé par les producteurs du Gard à Nîmes. Un mois après son ouverture, entre 300 à 500 personnes le fréquentent en semaine, un peu plus les week-ends.

À l'intérieur du Mas des agriculteurs, le magasin fermier créé par les producteurs du Gard avec la Chambre d'agriculture, pas de musique. Juste le bruit des clients et des salariés qui réapprovisionnent les présentoirs de fruits et légumes. Il faut dire que depuis l'ouverture, fin juin, le lieu ne désemplit pas. Entre 300 à 500 personnes par jour en semaine, un peu plus le week-end. Pari réussi donc pour cette structure unique en son genre qui permet d'acheter sur place des produits 100% gardois.

"C'est un véritable phénomène de société, se réjouit Patrick Viala, le président de la SAS qui gère le Mas des agriculteurs. Les gens veulent de plus en plus consommer local car ils savent que derrière, il y a l'entretien d'un territoire, de l'emploi. "

Les fruits et légumes en tête des ventes

Ceux qui ont testé le magasin vantent tous la qualité et la fraîcheur des fruits et des légumes vendus sur place. "Les fruits sont bons, confie Dominique. Ils sont un peu plus chers qu'ailleurs, mais ils se conservent bien, donc je reviens."

"J'y viens parce qu'au moins, on sait ce qu'on achète, assure de son côté Nathalie, de Bouillargues. Les produits sont de qualité. J'ai acheté des œufs, ils sont excellents. Ce sont de bons œufs frais".

Les producteurs s'organisent

Face à ce succès, il a fallu embaucher quatre personnes supplémentaires. Elles sont 12 désormais à faire fonctionner le magasin. Il a fallu aussi réorganiser l'approvisionnement pour que les présentoirs soient pleins en permanence. "C'est une organisation complexe à mettre en place explique Jean-Paul Robert, le directeur. Parce qu'il n'y a pas toujours les quantités qu'on voudrait. C'est ça qu'on est en train de régler aujourd'hui en essayant de faire venir d'autres producteurs. Certains s'organisent aussi pour proposer une gamme de produits plus larges dans les mois à venir. Ils ont planté des légumes d'hiver en nombre plus important, que ce soit en volume ou en nombre de références."

Boucherie et restaurant en septembre

Tous les clients attendent maintenant l'ouverture de la boucherie prévue en septembre. Elle ne proposera elle aussi que de la viande locale. Le restaurant géré par le chef nîmois Olivier Douet du Lisita doit aussi ouvrir en septembre, comme le "drive" où les clients, après avoir fait leur commande sur internet, pourront venir retirer leurs marchandises.

Le Mas des agriculteurs est situé 1120 route de Saint-Gilles (derrière Truffaut) à Nîmes.