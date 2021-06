Parigné l'Évêque : sans revenus pendant le confinement, un couple se tourne vers la vente de bains nordiques

Mikael, graphiste et sa femme professeure de Yoga ont vu tout les deux leur activité s'arrêter lors du second confinement. Sans revenus et avec trois enfants en bas âge, ils décident donc de se tourner vers un secteur bien particulier : la vente de bains nordiques.

C'est ce que l'on appelle une reconversion insolite. Mikael, graphiste, et sa femme Chloé, professeure de Yoga ont vu leur activité s'arrêter lors de la dernière période de confinement. Sans revenus et avec trois enfants à charge, le couple installés au Grand Lucé décident de se lancer dans un secteur insolite : la vente de bains nordiques. "On a vécu en Finlande pendant un an et c'est vrai que le bain nordique était quelque chose de si agréable et pratique qu'on a pensé que ça pouvait marcher en France", explique Mikael.

Une version plus écologique que le jacuzzi

Par définition le bain nordique est une grande baignoire en forme de cuve entourée de planches de bois et chauffé par un poêle à bois. Pas de système électrique ni de pompes, juste une eau chauffée naturellement. "L'avantage du bain nordique, c'est que ça ne fait pas de bruit, contrairement au jacuzzi. La température, tu la règles comme tu veux en ajoutant ou en enlevant les buches du poêle, c'est de l'autogestion et c'est ça qui plaît". Des cuves de 500 à 1500 litres d'eau qui peuvent accueillir deux à dix personnes en même temps selon la taille des bains. Ces baignoires extérieures s'utilisent autant l'été que l'hiver, protégées par les planches de bois qui les entourent. "En Finlande le bain nordique c'est un lieu convivial pour se retrouver entre amis après le boulot et échanger autour d'un verre. On n'utilise pas un bain nordique, on le partage. C'est une vraie philosophie".

Vingt bains nordiques vendus en deux mois

Le couple travaille en partenariat avec la société finlandaise Sulis spécialisée dans la fabrication de ces bains. Après avoir commencé cette activité il y a deux mois, Chloé et Mikael ont déjà vendu une vingtaine de bains nordiques. En plus ils ont inauguré un showroom à Parigné l'Évêque où quelques modèles sont installés. Des modèles à retrouver sur leur site internet polar-spa.fr.