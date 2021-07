Paris : 150 sièges "Champignons" vont être supprimés par la mairie qui revoit l'esthétique de la capitale

Petite victoire pour le mouvement "saccageParis". La mairie de Paris va retirer certains bancs et sièges publics dont l'esthétique ne plaisait pas, a annoncé lundi au cours d'une conférence de presse, Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire PS Anne Hidalgo.

Cette demande faisait partie des huit mesures pour une nouvelle esthétique mises en avant par le mouvement saccageParis.

La mairie se défend d'avoir cédé à la pression. "On ne fait pas ça pour répondre à saccageParis", mais "quand on est interpellés par des citoyens, ça mérite d'être écouté, respecté", a indiqué le premier adjoint pour qui "ce que disent les collectifs de saccageParis n'est pas faux en soi mais exagéré et instrumentalisé."

Les bancs et sièges qui se dégradent trop vite seront supprimés

Dans les prochains mois, 150 sièges surnommés "Champignons" seront supprimés, annonce la mairie de Paris. Elle va aussi rénover ou supprimer les bancs en bois surnommés "Mikado".

Ces sièges "Champignons" avaient été rejetés par 82% des 2.000 votants d'une consultation en ligne réalisée de début mars à fin juin 2021.

La rapide dégradation de ces bancs modernes fait partie des critiques du hashtag SaccageParis, surgi au début du printemps pour dénoncer les problèmes de propreté, les choix de mobilier urbain ou d'aménagement de l'espace public.

Pas de plots jaunes et de blocs de béton pour les nouvelles Coronapistes

Les 60 kilomètres de Coronapistes nées lors du premier confinement, et critiquées pour leurs plots de signalisation jaunes et leurs blocs de béton, seront dans leur majorité pérennisés d'ici fin 2023. "Nous n'utiliserons plus ces dispositifs pour les nouvelles pistes cyclables", a assuré Emmanuel Grégoire. Il promet un signalement provisoire "plus discret et harmonieux".

La mairie va également supprimer 2.000 panneaux qu'elle juge inutiles parmi les 807.000 éléments de mobilier urbain, dont 10% sont liés aux déplacements.

Paris veut sauvegarder son mobilier urbain historique

La conférence de presse s'est tenue au Pavillon de l'Arsenal, qui héberge une exposition sur les controverses esthétiques à Paris, et devant le banc Davioud racheté aux enchères par des habitants qui l'ont offert à la Ville afin d'alerter sur la sauvegarde de ce mobilier du Second Empire emblématique de la capitale.

Face aux accusations de leur supposée disparition progressive, la mairie va recenser "précisément" ces bancs historiques, a ajouté Alain Grégoire.

Un plan de sauvegarde du mobilier historique, défini comme une "priorité absolue" par la Ville, comprendra une campagne de peinture pour lui redonner son aspect d'origine.

Les pieds des arbres, qui ont été végétalisés, vont être revus

La Ville va également tenter d'harmoniser les pieds d'arbres végétalisés. C'était l'un des sujets de prédilection des internautes critiques de l'esthétique de la capitale.

C'est un "exemple typique de sujet perfectible", a reconnu l'adjoint à la maire pour qui "les reproches qui nous étaient faits, nous les partageons nous-mêmes".

Les parisiens doivent se préparer à de longs travaux

Ces différents changements du paysage urbain vont nécessiter des travaux et les parisiens devront s'armer de patience car ils risquent de durer. "Il n'y a pas de fin de travaux à Paris. Cela fait 2000 ans que la ville est en travaux. Par contre, les travaux se concentreront par quartier" affirme Emmanuel Grégoire.

En décembre 2021, la mairie publiera un "manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne" élaboré après une concertation avec des riverains, des experts et des écoles parisiennes. Aucun budget particulier ne sera dégagé pour ces transformations urbaines, elles s'intégreront au budget général de fonctionnement de la ville.