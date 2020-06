Paris : avec le déconfinement, la pollution sonore fait son grand retour analyse Bruitparif

Après le confinement, les Parisiens ont pu entendre que le bruit était bien de retour dans les rues de la capitale. Le chant des oiseaux et les rues sans voitures ne sont plus qu'un lointain passé.

La vie normale ou en tout cas presque normale a repris en Île-de-France depuis le déconfinement notamment dans la capitale à Paris où les voitures sont de nouveau sur les routes, les terrasses ouvertes et où toutes sortes de bruits arrivent jusqu'à nos oreilles. Et pourtant, "On n'est pas revenu à un niveau de pollution sonore avant confinement", explique dans un premier temps Fanny Mietlicky, présidente de Bruitparif, centre francilien d'évaluation technique de l'environnement sonore.

"Tout le long des axes routiers, on a observé depuis trois semaines, une nette remontée des niveaux sonores. On n'est pas revenu à la normale. On est à 30% de moins de pollution sonore dans Paris intra-muros. Et plutôt 20% de moins sur le réseau de voirie rapide. Ce n'est pas encore les situations de d'habitude parce qu'il y a un peu moins de trafic avec les personnes qui restent en télétravail", poursuit Fanny Mietlicky dans un deuxième temps.

"Il peut y avoir une hyper sensibilité au bruit après le confinement"

À Bruitparif, d'autres nuisances sonores ont été repérées dans la capitale. "Au niveau du réseau ferroviaire, les circulations reprennent quasiment à un rythme habituel et puis les quartiers sont animés avec une fréquentation du public. Il y a une réappropriation des individus en groupe (Canal Saint Martin, Butte aux Cailles), des quartiers animés, une nette remontée des niveaux sonores depuis le début du confinement."

L'attachement à l'environnement sonore va être augmenté - Fanny Mietlicky présidente de Bruitparif

Depuis cette semaine, les terrasses sont rouvertes "On va suivre ça avec intérêt. Je dirais que le seul endroit où il y a moins de bruit que d'habitude ce sont les aéroports parce que l'activité n'a pas encore repris".

Après le confinement, certains ont l'impression que le retour du bruit est plus important. La présidente de Bruitparif acquiesce et note qu'il y a eu beaucoup de manifestations depuis le début du déconfinement avec notamment les deux roues motorisés. "La sensibilité de l'oreille est démultiplié lorsqu'on a vécu une période de calme comme ça. Il faut un certain temps pour retrouver ses repères", conclut-elle.