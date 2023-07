JO Paris 2024 : 49 centres sportifs en Bretagne à disposition des délégations étrangères

49 des 1.029 Centres de Préparation aux Jeux sont en Bretagne et à disposition des délégations étrangères (illustration)

Dans un an, ce sera le début des Jeux Olympiques de Paris. Le 26 juillet 2024, à 20h24, plus d'une centaine de bateaux descendront la Seine avec plus de 200 délégations du monde entier. Ces délégations, les collectivités de la région aimeraient bien les accueillir en Bretagne , avant ou pendant les jeux. Pour ça, 49 infrastructures ont été labellisées CPJ, Centres de Préparation aux Jeux.

Ces 49 CPJ sont des salles, des stades, des dojos, des complexes sportifs, qui réunissent tous les critères requis par le CNOSF et le CIO pour accueillir des délégations étrangères.

Vingt-quatre en Ille-et-Vilaine

Comme le Stade Robert Poirier, le Complexe de Bréquigny et le Stade du Commandant Bougouin à Rennes, le complexe de Paron à Fougères, le Stade municipal de Vitré, le campus sport Bretagne de Dinard, le Stade et le Tennis de Marville à Saint-Malo, ou, bien sûr, le Stade d’eaux vives de Cesson-Sévigné.

Onze dans le Morbihan

Comme le Stade Jo Courtel ou la Salle du Foso à Vannes, le complexe sportif de Kerantré à Pontivy, le centre de compétition de tennis de table d’Hennebont ou le dojo de Ploërmel.

Neuf dans les Côtes d’Armor

Comme la Salle Steredenn et le Centre Technique Henri Guérin de Ploufragan, la Halle Maryvonne Dupureur et le Stade Hélène Boucher de Saint-Brieuc, le Stade VTT Henri Bozec de Plœuc-L'Hermitage, le Vélodrome de Loudéac, ou le complexe sportif de Kerabram à Perros-Guirec.

Cinq dans le Finistère

La Brest Arena, le centre sportif Jean Gueguenait et la Piscine de Recouvrance à Brest, le Stade Bigouden de Pont-l'Abbé et le Complexe sportif de la Fontaine Blanche à Plougastel-Daoulas.

Un catalogue breton

Une liste de 1.029 centres a bien été éditée par le comité d’organisation des JO , mais la Bretagne a voulu diffuser son propre catalogue aux 206 comités nationaux olympiques et paralympiques de la planète. L’idée est de vanter la qualité des équipements sportifs, mais aussi la qualité d’accueil de la région, proche de la mer et proche de Paris, par la route, par les airs et par le rail.

À défaut d’accueillir des épreuves, les collectivités bretonnes espèrent à travers ces CPJ, accueillir des délégations étrangères, pour qu’elles viennent s’entrainer juste avant ou pendant les Jeux, mais aussi d’ici l’événement. Elles peuvent ainsi bénéficier d’infrastructures de qualité, s’acclimater, prendre leurs marques et tester l’équipement en vue des Jeux. La contrepartie étant par exemple d’ouvrir les entrainements au public, de communiquer autour de la délégation, en tout cas, de créer une émulation. Que ce soient les jeux de la France et pas seulement de Paris.

Une région sportive

Pour ça, la Bretagne mise donc sur son environnement, son climat tempéré, ses spécialités, sa capacité hôtelière et sur son goût pour le sport, avec près de 900.000 licenciés, plus de 9.000 clubs, 672 sportifs de haut niveau, près de 10.500 manifestions sportives et 316 collectivités labellisées "Terre de Jeux 2024".