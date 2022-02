Paris 2024 - A son tour, la Haute-Vienne dit non au passage de la flamme olympique

150.000 euros pour faire passer la flamme olympique dans son département. Une somme bien trop conséquente pour le président du Conseil Départemental de Haute-Vienne, Jean-Claude Leblois, qui dénonce un manque de clarté : "Je sais ce que coûte l'accompagnement d'une épreuve sportive, que ce soit le Tour du Limousin, le Tour de France. On a des repères et là, je n'en ai aucun."

Le montant est le même pour tous les départements, petits, grands avec beaucoup ou peu de moyens. Mais pour la Haute-Vienne c’est trop pour ce qu'elle estime être un coup de com'. "Nous ne sommes pas là pour faire du business, nous sommes là pour faire de l'animation", complète Jean-Claude Leblois, "nous avons une feuille de route dans le domaine du sport, on va continuer. Et cet argent là, si on le mettait dans le passage de la flamme nous ne pourrions pas le mettre pour les associations".

80 établissements haut-viennois labellisés par le CNO

Du côté du Comité départemental olympique et sportif, François Marcelaud, son président comprend cette décision. Même s'il aimerait quand même trouver une alternative : "Est-ce qu'on peut pas trouver un autre moyen de faire passer la flamme ? Et nous d'utiliser le réseau de bénévoles pour organiser ce passage ? C'est quand même dommage. On a fait labelliser auprès du CNO 54 écoles, 16 collèges et 10 lycées. Le passage de la flamme pouvait être un point d'orgue."

Mais flamme ou pas flamme, le Département de la Haute-Vienne le promet : les Hauts-Viennois célèbreront les JO. Il compte bien marquer le coup en 2024 avec des animations au sein des clubs.

Pas encore de décision en Corrèze

Le président du Conseil départemental de la Corrèze, Pascal Coste, n'a pas encore tranché. Il souhaiterait faire quelque chose, mais avec d'autres départements ou pourquoi pas avec la Région pour limiter le coût de l'opération.