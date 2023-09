Paris 2024 : à Vitry-le-François, le président du CIO redit sa "confiance" face à l'organisation des JO

Le président du Comité international olympique (C.I.O.) Thomas Bach a redit ce mercredi 6 septembre toute sa "confiance" dans l'organisation des Jeux olympiques 2024 . À bientôt dix mois de l'événement, Thomas Bach était en visite à La Salamandre, le Centre aquatique flambant neuf de Vitry-le-François (Marne), ville jumelée depuis 1966 avec Tauberbischofsheim, la ville où il a grandi en Allemagne.

"On est très très confiant parce qu'on voit tout ce qui a été effectué. On voit aussi que le comité d'organisation sait très bien qu'il y a encore du boulot à faire. Il mène ces défis avec énergie, dynamisme et efficacité, et ça nous donne cette grande confiance", a-t-il déclaré.

Comment Vitry s'implique dans les JO

Cette visite, c'était l'occasion de mettre en avant comment une petite commune comme Vitry-le-François s'implique dans cet événement mondial. "Ici, on voit bien que la population s'active pour faire participer la jeunesse au sport, et c'est un effet du programme Terre de jeux 2024", se félicite Thomas Bach.

Le président du C.I.O., Thomas Bach (au centre), à Vitry-le-François mercredi 6 septembre. © Radio France - Philippe Peyre

Car ce sont plusieurs dispositifs qui ont été mis en place par Vitry-le-François pour décrocher ce label Terre de jeux. À l'image du défi Paris-Vitry, qui consiste pour les écoliers vitryats à parcourir la distance qui sépare la ville de la capitale aller-retour (soit 440 km et ce en additionnant les distances parcourues par chaque école).

"Une sensibilisation au paralympisme", explique Christelle Colson, vice-présidente de la communauté de commune Vitry Champagne et Der, déléguée à l'Éducation. Dans cette épreuve en binôme, un enfant a les yeux bandés et l'autre le guide. "On travaille l'empathie, la solidarité et une conscientisation des gestes de l'enfant. Une occasion rêvée pour véhiculer ces valeurs", poursuit l'élue.

Assister aux JO ?

L'effet de l'accent mis sur la pratique sportive à Vitry se mesure à l'affluence dans les clubs en cette rentrée, comme par exemple pour la gymnastique. Alexia Lecouve, la présidente du club la Champenoise, constate une très forte hausse des inscriptions.

Si elle s'en félicite, Alexia Lecouve espère que cela ira plus loin, en facilitant l'accès aux JO de Paris à ses licenciées. "Des tarifs préférentiels, pourquoi pas l'organisation d'un bus ? Ce serait l'occasion, ce n'est pas tous les jours que les JO sont en France à deux heures de chez nous !". Sujet autour duquel le maire de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, assure être pleinement mobilisé.