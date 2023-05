Paris 2024 : dernier jour pour devenir volontaire pour les Jeux Olympiques

La plus grande campagne de recrutement de bénévoles pour un événement sportif dans l'histoire en France est lancée depuis fin mars... et ça se termine ce mercredi 03 mai, à minuit ! Déjà plus de 200.000 inscrits pour devenir volontaire pour les JO de Paris selon Paris 2024. Les presque 50.000 volontaires retenus au final pourront s'occuper aussi bien de l'accueil des visiteurs que de la distribution du matériel : les plus chanceux pourront même assister personnellement les athlètes pendant les épreuves.

Si vous avez envie de vous inscrire en ce dernier jour, voici les conditions : avoir 18 ans au 1er janvier 2024 ; parler soit le français, soit l'anglais ; être mobilisable au moins 10 jours entre l’ouverture du Village des athlètes et jusqu’à deux jours après la clôture des Jeux Paralympiques.

Les volontaires peuvent ensuite indiquer s'ils souhaitent être bénévole sur les Jeux olympiques, ou paralympiques, ou les deux. Mais également toutes les missions qu'ils ne souhaitent pas accomplir pendant ces jeux. Les résultats seront connus à l'automne.

Pour le reste, attention, l'organisation rend les transports publics gratuits pour les volontaires. Elle prend aussi en charge les repas a chaque fois qu'un bénévole est mobilisé sur un événement. En revanche, pour le logement , et les déplacements hors transports publics, aucun défraiement pour les volontaires, qui devront se débrouiller seuls. Des volontaires qui ne recevront aucun salaire. Paris 2024 le justifie : pour Alexandre Morenon-Condé, responsable du programme des volontaires, le volontariat , "cela fait partie de l'ADN du sport français" , sans cela, les clubs amateurs ne pourraient pas fonctionner. L'organisation préfère vanter une "aventure intense" et la possibilité de "se forger une expérience utile pour la suite de son parcours".

Candidatures "d'involontaires" : des organisateurs "pas inquiets"

Le choix de ne pas rémunérer les bénévoles ne fait certes pas l'unanimité, mais au-délà de cela, c'est toute l'organisation des JO qui est remise en cause par certains, comme Saccage Paris 2024.

Le mouvement citoyen estime que ces Jeux ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques actuels. Une contre-campagne "d'involontariat" a donc été lancée sur les réseaux sociaux. L’objectif étant de s’inscrire et faire partie des bénévoles, pour finalement ne pas se présenter... ou se présenter si l'on a été retenu, mais en perturbant l’organisation des JO.

Pas un problème, pour Alexandre Morenon-Condé, invité ce mardi 02 mai de Ma France . Le responsable du programme des volontaires déclare "ne pas être inquiet. Nous, ce qu'on voit, c'est une forte mobilisation. On anticipe, les personnes pas mobilisées dans un premier temps pourront l'être au besoin." Il ajoute que 'l'ensemble des volontaires subiront une enquête administrative avant de recevoir leur accréditation".

Des questionnaires sont notamment mis en place lors des inscriptions pour démasquer les "involontaires" et les démarches jugées peu sérieuses.