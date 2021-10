Paris 2024 : Emmanuel Macron annonce la construction de 5.000 équipements sportifs de proximité

Le chef de l'État en déplacement en Seine-Saint-Denis, ce jeudi matin, doit annoncer la création de 5.000 équipements sportifs de proximité, en priorité dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville.

Emmanuel Macron est en Seine-Saint-Denis ce jeudi 11 octobre 2021. Un déplacement pour évoquer la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Le chef de l'État se rendra d'abord à Tremblay-en-France pour visiter le nouveau city-stade de la commune, puis à Saint-Ouen sur le chantier du futur village olympique avant de terminer sa visiter au siège du comité d'organisation de Paris 2024 à Saint-Denis.

250 millions d'euros débloqués sur trois ans

Emmanuel Macron devrait profiter de ce déplacement pour annoncer la construction de 5.000 équipements sportifs de proximité, à l'image du city-stade qu'il va visiter à Tremblay, mais aussi des gymnases et terrains de basket par exemple. Une enveloppe de 250 millions d'euros sera débloquée pour lancer la création de ces équipements mais aussi pour en rénover d'autres.

Visite du futur village olympique

Les équipements seront construits en priorité dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville, notamment en Seine-Saint-Denis, le département où sont construits de nombreux sites pour les futurs JO, à commencer par le village qui accueillera des milliers d'athlètes. C'est l'un des plus gros chantiers en cours actuellement dans le pays, qui mobilisera à terme 4.000 emplois.

Un chantier dont la calendrier est respecté pour le moment et qui se veut exemplaire aussi sur le plan environnemental, selon les organisateurs, ce que le président devrait répéter lors de sa visite. Pourtant, ce village et ces JO de Paris 2024 ne font pas l'unanimité. Plusieurs habitants du 93 et des associations dénoncent une "bétonnisation" à outrance de leur territoire.

Match de gala

En fin d'après-midi, Emmanuel Macron est attendu à Poissy (Yvelines) pour participer au match de gala marquant le 50e anniversaire du Variétés Club de France. La recette sera versée à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par son épouse Brigitte. Sont annoncés notamment les champions du monde 1998 Laurent Blanc, Christian Karembeu et Robert Pires, les anciens Bleus Alain Giresse et Dominique Rocheteau, ou encore le joueur de tennis Richard Gasquet.