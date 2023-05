Paris 2024 : en Mayenne, 53 candidats pour devenir bénévole aux Jeux Olympiques

Les inscriptions pour devenir bénévole lors des Jeux Olympiques de Paris ont démarré le 22 mars 2023 et se terminent ce mercredi 3 mai. En Mayenne, il y avait déjà eu des pré-inscriptions dès septembre 2022. Plusieurs Mayennais ont tenté leur chance et ont bénéficié de formations pour se préparer aux missions des Jeux, en partenariat avec le Département. Les différentes missions proposées sont diverses : accueil, orientation et assistance aux spectateurs, support des opérations sportives ou au transport par exemple.

"C'est une occasion en or"

Parmi les 53 candidats, il y a Louis Leblanc et sa sœur Agathe Leblanc, originaire de La Pallu dans le Nord-Mayenne.

Ils ont 22 et 28 ans et sont tous deux licenciés au club d'athlétisme de l'Intrépide à Pré-en-Pail. Quand Louis Leblanc a vu les pré-inscriptions en septembre dernier, il a tout de suite sauté sur l'occasion : "J'en ai parlé à ma petite sœur très vite et on s'est motivé tous les deux, on voulait absolument rejoindre le programme puisque c'est un événement planétaire. C'est une occasion en or. On aimerait bien partager ce moment-là en famille. Et puis nous, on est fan d'athlétisme, donc on aimerait bien être au Stade de France pour soit orienter les coureurs, soit orienter les visiteurs, les spectateurs et puis avoir une chance de pouvoir regarder quelques épreuves. Ce serait vraiment une belle chance pour nous."

Un coût financier non-négligeable

Si les candidats sont sélectionnés, ils travailleront gratuitement entre 8 et 10 heures par jour, six jours sur sept. Il n'y aura pas de prise en charge de leurs frais de transport ou d’hébergement. Pourtant le budget est de 8 milliards d'euros, une rémunération des 45.000 bénévoles à hauteur du Smic représenterait donc moins de 1% du budget. Dominique Merlin est un de ces Mayennais qui candidate pour être volontaire, ce retraité fan de volleyball est inquiet concernant l'ensemble des frais à prévoir :"Plein de gens que je connais ne se sont pas inscrits à cause du coût financier", explique-t-il.

Il poursuit : "Il y a des gens qui risquent de ne pas aller au bout du volontariat. Ou alors, ceux qui seront prix pourront aussi faire machine arrière parce qu'ils se rendront compte qu'ils n'ont pas les moyens de se loger à Paris."

Pour lui, les grandes instances doivent réagir : "Je pense qu'au niveau des comités, il y a peut être une réflexion à avoir. Surtout au niveau des hébergements, que ce soit Paris intramuros ou ailleurs. Peut-être que le département de la Mayenne va lancer une interrogation au Comité olympique en leur disant, bon sur le logement, qu'est ce que vous faites ? Qu'est ce que vous proposez ?", interroge-t-il.