Paris 2024 en pleine préparation

L'organisation se prépare à recruter de nombreux volontaires pour les Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Paris 2024 a dévoilé sa charte des volontaires.

Plus que deux ans avant les Jeux Olympiques et paralympiques en France. Le comité organisateur se prépare à recruter 45 000 volontaires pour cet évènement.

Le recrutement commencera dès 2022 via les fédérations sportives. Un an plus tard, en 2023, il sera alors définitif. Alexandre Morenon-Condé, directeur général chargé de recruter du programme des volontaires de Paris 2024, précise que "tous les postes sont bénévoles".

Un poste particulier pour chacun

Chacun se verra attribuer un poste bien particulier, que ce soit l'accueil des athlètes, la gestion du public, ou le stationnement sur les parkings. La majorité des postes se trouvera en Ile de France.

Alexandre Morenon-Condé explique que "les volontaires choisiront la ville où ils veulent être engagés. Les candidats disposant d'au moins 10 jours de libres seront favorisés."

Deux tiers aux Jeux Olympiques, un tiers aux Jeux Paralympiques

Ils seront tout de même répartis sur les deux compétitions. "Deux tiers des candidats seront engagés pour les Jeux Olympiques, l'autre tiers pour les Jeux Paralympiques", selon Alexandre Morenon-Condé.

La flamme Olympique pour tous les Français

La Flamme Olympique passera par 700 communes et passera dans les mains de 12000 relayeurs. L'organisation souhaite que 90% des Français puissent la voir, y compris sur au moins un territoire en Outre-Mer.

Une étape pourrait être prévue à Bruxelles ou Strasbourg, en guise de clin d'œil européen. Paris 2024 souhaite faire participer les organisateurs des clubs sportifs locaux, principalement des villes hôtes.

Deux obligations pour participer bénévolement à cet énorme évènement : avoir 18 ans le 1er janvier 2024 et surtout... aimer le sport !