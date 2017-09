Paris 2024 - "Il n'y avait pas d'évidence à ce qu'on gagne les Jeux " pour Anne Hidalgo

Anne Hidalgo, était en direct de Lima (Pérou) pour participer à la matinée "Spécial JO" ce jeudi matin sur France Bleu Paris. Pour la maire de Paris, il n'était pas évident que Paris gagne les Jeux. Elle estime avoir pris un risque politique et elle veut maintenant savourer la victoire.

Anne Hidalgo, la maire de Paris, a confié, en direct de Lima pour France Bleu Paris ce jeudi matin, qu'elle était heureuse après une nuit à faire la fête "parce que c'était tellement énorme et on a mis tellement de notre cœur, de notre énergie pour gagner ces Jeux que voilà cette célébration, avant la célébration du 15 (septembre) à Paris, cette célébration a déjà été un très très joli moment ici (à Lima)".

J'ai pris un risque politique : Anne Hidalgo

Anne Hidalgo indique qu'elle a pris un risque politique avec cette candidature de Paris aux Jeux Olympiques car dit-elle "la défaite est très solitaire et c'est le maire qui se la prend. Le risque ce n'est pas de perdre son mandat (Anne Hidalgo restera maire jusqu'en 2020) mais c'est d'affronter des mises en cause."

"Moi je suis une femme politique, dit-elle, je sais prendre mes risques, j'ai pris mon risque et aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir pu contribuer à cette victoire historique".

Je goûte le moment présent qui est que je ramène les Jeux à la maison : Anne Hidalgo

La maire de Paris a indiqué qu'elle avait un réel sentiment du "travail accompli". "On ramène ce trophée et ça, ça fait vraiment plaisir". Elle a rappelé qu'elle n'avait pas été immédiatement favorable aux Jeux Olympiques à paris et qu'elle avait posé "un certain nombre de conditions sur la transparence, sur la sobriété, sur l'écologie... et moi j'ai beaucoup appris au cours de ces deux ans de campagne à la fois sur ce que Paris renvoyait comme image... et en même temps, il fallait convaincre... et il n'y avait pas d'évidence à ce qu'on gagne les Jeux".

Le retour à Paris

Anne Hidalgo et toute la délégation Paris sont attendues dans la matinée du vendredi 15 septembre à Roissy.

A Paris, vendredi 15 septembre, un conseil extraordinaire de la ville commencera 14h30. Dans l'après-midi le président de la République, Emmanuel Macron, devrait recevoir la délégation Paris 2024 à L'Elysée. A 20h, un concert géant sur le parvis de l'Hôtel de ville clôturera ces sept jours "olympiques".