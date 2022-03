Paris 2024 : la flamme olympique ne passera pas en Isère

Le 6 février 1968, le patineur Alain Calmat, dernier relayeur de la flamme, allumait la vasque olympique et marquait ainsi le début des JO d'hiver de Grenoble. Cinquante-six plus tard, la flamme ne repassera pas par l'Isère, annonce le Conseil départemental ce lundi. À l'instar de ses voisins de l'Ardèche et du Rhône, le département renonce en effet à accueillir la flamme. Elle ne serait passée que par 10 communes sur les 39 labellisées "terre de Jeux", justifie Martine Kohly, vice-présidente en charge du sport et de la jeunesse, qui voit là une forme d'injustice. Et puis surtout, "le coût nous paraissait exorbitant pour une journée de passage en Isère". Le Comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 demandait en effet 180.000 euros. "Pour cette somme nous pouvons aider les communes et les projets qu'elles pourraient développer avec un effet à plus long terme" justifie l'élue. Car le Département de l'Isère participera bien à l'événement au travers d'animations locales autour des valeurs de l'olympisme.