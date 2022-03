Paris 2024 : la flamme olympique ne passera pas par le Gard

Ceux qui rêvaient de voir passer la flamme olympique dans le Gard en sont pour leurs frais. Le Conseil Départemental a décidé de ne pas prendre part à l'opération "Relais de la flamme olympique." Il estime que "_la participation financière exigée pour le passage de la flamme est, en l’état, trop importante pour des retombées difficiles à évaluer_." Le Département préfère dit-il "privilégier ses aides financières pour l’égalité d’accès aux pratiques sportives et pour le soutien aux associations sportives structurantes départementales." Un des projets phares de la collectivité est notamment la modernisation du Centre sportif départemental de Méjannes-le-Clap. Il accueillera en 2023, des délégations des JO et deviendra, ensuite, "un lieu emblématique de la pratique sportive dans le Gard."

"Très attaché aux valeurs de l’Olympisme et du sport, particulièrement en cette période où la dramatique actualité nous rappelle l’importance de célébrer et renforcer l’amitié et la fraternité entre les peuples, le Conseil départemental du Gard entend poursuivre sa mobilisation pour la préparation et le succès des JO de Paris 2024."