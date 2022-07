PARIS 2024 : la flamme olympique passera bien par le Loiret avant l'ouverture des Jeux

Le département du Loiret l'avait déjà annoncé : il souhaite accueillir le relais de la flamme olympique avant l'ouverture des JO de Paris en 2024. Son dossier a bien été retenu par le comité d'organisation des JO de Paris et ce lundi, Thierry Rey, l'ancien judoka et conseiller spécial sur l'évènement, est venu rencontrer le président du département, Marc Gaudet. " C'est une première rencontre. Il y en aura d'autres pour préciser l'organisation de cette fête qui sera avant tout populaire" explique Marc Gaudet.

Thierry Rey entouré de Marc Gaudet et Christian Braux, président et vice président du conseil départemental © Radio France - Patricia Pourrez

Le passage de la flamme sera une très grande fête populaire

Pour l'instant, on ne connait pas la date exacte de l'évènement, ce sera sans doute courant mai ou juin 2024. Le passage se fera sur une journée avec plusieurs étapes et au moins une centaine de Loirétains seront mobilisés pour se relayer et porter la flamme. "On veut mobiliser tous les Français et pas seulement les sportifs. On travaille avec les clubs, les associations, le monde de la culture pour que le passage de cette flamme touche le plus de monde possible" explique Thierry Rey. " Les Jeux, ce sont les meilleurs athlètes du monde. Mais, avec la flamme, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les valeurs du sport comme le partage, l'émotion ou encore l'éducation." Dans le Loiret, le passage de la flamme se terminera le soir par une fête à Orléans.

Un passage qui va coûter 180.000 euros

A ce jour, une soixantaine de départements sont prêts à accueillir la flamme. Pour ça, ils doivent verser au comité organisateur une contribution financière de 180.000 euros TTC. C'est beaucoup d'argent et d'ailleurs, certains départements ont renoncé à organiser l'évènement estimant avoir d'autres priorités. Face à cette polémique, Thierry Rey précise que les collectivités locales ne porteront pas seules le coût du passage de la flamme. Le comité des JO financera aussi à hauteur de 25 à 33%. "Après, je respecte le choix des départements qui ont dit non. Mais, quand ça arrivera, certains habitants de certains départements regretteront ne pas être sur la photo".

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 : ce sera du 26 juillet 2024 au 11 août. Et ce sera suivi des Jeux Paralympiques.