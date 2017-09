Paris 2024 : "Lacanau doit avoir l'épreuve de surf des Jeux Olympiques"

Franck Dumoulin, médaillé d'or en tir au JO en 2000 et recordman français des participations aux Jeux (6), s'est confié sur France Bleu Gironde. Il a dit son bonheur de voir Paris organiser les JO en 2024 et soutient la candidature de Lacanau pour les épreuves de surf.

Franck Dumoulin est le sportif français qui a participé au plus grand nombre de Jeux Olympiques. Il a été sélectionné à six reprises entre 1992 à Barcelone et 2012 à Londres. Un parcours olympique marqué par sa victoire dans l'épreuve du tir au pistolet à 10 mètres en 2000 à Sydney. Il est aujourd'hui formateur au sein de la police nationale à Bordeaux. Il a réagi sur France Bleu Gironde à l'attribution à Paris de l'organisation des JO de 2024.

"Une victoire de l'engouement"

Franck Dumoulin analyse les raisons du succès de la candidature parisienne, après l'échec notamment de la candidature pour les Jeux de 2012. Selon lui, les porteurs du projet, le Palois Tony Estanguet en tête, ont su fédérer et créer un véritable engouement partout en France. ils ont su également intégrer les sportifs au sein de la candidature.

"Je ne mettrai pas ma mère sur un surf"

Bordeaux accueillera des matches du tournoi olympique de football au stade Matmut Atlantique. Lacanau, de son côté, rêve d'accueillir le surf qui fera son entrée au programme olympique en 2020. Franck Dumoulin, qui connait bien la station balnéaire du Médoc, estime que c'est tout à fait légitime.

