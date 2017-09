Paris 2024 : le Campus Sport Bretagne voudrait devenir une base arrière pour les athlètes des JO

C'est officiel. Paris organisera les Jeux Olympiques en 2024. Le Comité International Olympique a officialisé son choix ce mercredi soir à Lima au Pérou. La Bretagne voudrait accueillir des athlètes.

On attendait juste la confirmation mais c'est un évènement. Paris a été choisie par le Comité International Olympique pour organiser les JO en 2024. Le choix est officiel depuis ce mercredi soir. Si tous les sites olympiques sont situés à Paris, en région parisienne et à Marseille pour la voile, d'autres régions françaises pourraient jouer aussi plus modestement la carte olympique. C'est le cas de la Bretagne.

Le Campus Sport Bretagne est situé à Dinard (35) © Radio France - Loïck Guellec

Un campus d'excellence

La Bretagne dispose à Dinard d'un campus spécialisé dans le sport qui accueille des athlètes de haut niveau. C'est l'ancien CREPS, Centre de Ressourses, d'Expertise et de Performance Sportive. Le Campus Sport Bretagne pourrait devenir une base arrière au moment des JO à destination des athlètes français et étrangers et de leur encadrement. Grâce à ses solutions d'hébergement et à l'existence de nombreuses structures sportives performantes, il pourrait tout à fait constituer un site de choix à 2H30 en train de la capitale.

Deux pôles espoir

Le Campus Sport Bretagne abrite aussi 2 pôles espoir en volley et en badminton où des jeunes suivent un cursus sport et études. La perspective des jeux à Paris fait rêver Matéo, âgé de 12 ans, et qui joue au pôle espoir badminton : "Les JO c'est possible, faut juste travailler tout le temps, avoir l'envie et se donner l'objectif d'y aller" explique Matéo ; "toute ma famille me dit c'est peut-être ton année cette année là, et en plus c'est en France...je leur ai dit j'espère et je vais me donner à fond pour y aller". En 2024, Matéo aura 19 ans, le bel âge pour ses premiers jeux !