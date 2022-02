Paris 2024 : le département des Côtes d'Armor refuse la flamme olympique

Si l'Ille et Vilaine, le Morbihan et le Finistère ont donné leur accord de principe pour voir passer la flamme olympique sur leurs territoires lors des JO de Paris 2024, en revanche le département des Côtes d'Armor refuse. "C'est trop cher", explique un élu.

"Nous étions très séduits par l'idée de voir la flamme olympique venir en Côtes d'Armor", explique Ludovic Gouyette le vice-président du département en charge des sports. "Mais 150 000 euros hors taxes, c'est très cher", regrette l'élu. "Cela veut dire plutôt 180 000 euros hors frais annexes d'animation etc".

C'est 50% de notre budget de manifestations sportives sur l'année.

"Faire venir la flamme olympique, c'est un prix très élevé !", regrette Ludovic Gouyette Copier

Le département préfère "maintenir ses manifestations sportives locales avec des associations locales" plutôt que de satisfaire aux exigences du comité d'organisation des jeux. "On n'a pas de contreparties réelles", observe Ludovic Gouyette. "Par exemple on ne peut pas choisir le tracé de la flamme à travers le département et on peut seulement choisir cinq porteurs sur une centaine", note l'élu.

Déclarer sa flamme aux jeux d'une autre manière

Grâce au label Terre de jeux, le département des Côtes d'Armor compte tout de même participer à la ferveur olympique. "Nous avons par exemple un partenariat avec la fédération française de volley", se félicite Ludovic Gouyette. L'équipe de France de volley championne olympique en titre est ainsi attendu à Saint-Brieuc l'an prochain. Des contacts sont aussi en cours avec des délégations étrangères pour faire venir des équipes présentes aux jeux dans les Côtes d'Armor.

