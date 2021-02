Paris 2024 : le futur village des athlètes sera "le plus gros chantier mono-site" en France

"Nous sommes exactement sur le calendrier fixé il y a trois ans... Nous sommes sereins", c'est le directeur général exécutif de la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques de Paris 2024, qui l'affirme. Nicolas Ferrand a tenu une conférence de presse, ce mercredi 3 février 2021 pour donner les perspectives des années à venir.

9.000 salariés mobilisés sur les chantiers en 2021

Si le nombre d'ouvrages à livrer a été revu à la hausse depuis 2018, passant de 40 "objets" à 62 "objets" à construire ou rénover, le calendrier fixé il y a trois ans est respecté malgré la crise sanitaire. Les chantiers seront tous livrés en décembre 2023. "Tous les marchés les plus importants sont attribués, tous les permis de construire sont quasiment attribués aussi". Après les travaux de déconstruction lancés l'an dernier, les gros chantiers de construction vont démarrer en 2021. Au total, 750 millions d'euros de travaux vont être engagés et 9.000 salariés mobilisés d'ici la fin de l'année. Au moins 500 petites ou moyennes entreprises de l'économie sociale et solidaire, venues de toute la France, travailleront sur ces chantiers.

Le village des athlètes en plein cœur de la Seine-Saint-Denis

Cela concerne notamment le village olympique quin s'étendra sur 300.000 mètres carrés, à cheval sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et L’Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Il accueillera 14.250 athlètes lors des Jeux et sera transformé dès 2025 en bureaux et en logements. "Pendant les trois prochaines années, ce sera le plus gros chantier mono-site [sur un seul et même site] en France", assure Nicolas Ferrand. Près de 4.000 salariés vont y travailler, 40 grues seront déployées sur place. Sans oublier les camions de chantier.

Limiter les nuisances pour les riverains

Tout l'enjeu sera donc de limiter les nuisances pour les riverains et pour ça, la Solideo veut s'inspirer de ce qu'elle a déjà fait pendant les travaux de déconstruction en évacuant 125.000 tonnes de déblais par voie fluviale."Dans la phase de déconstruction, on a beaucoup utilisé la Seine, on a évacué l'équivalent de plus de 6.200 camions par barges pour éviter les nuisances pour les gens autour", rappelle le directeur général.

Si le calendrier est respecté, Nicolas Ferrand a expliqué qu'il y avait eu un contretemps l'été dernier. Vinci Construction, chargé de construire un des lots du futur village, a perdu son investisseur canadien, effrayé par les incertitudes liées à la pandémie du Covid-19. "Ça nous a déstabilisé", avoue le directeur général. Une solution est évoquée : l'État chercherait des locaux pour l'un de ses ministères, en Seine-Saint-Denis. Vinci pourrait répondre à son appel d'offres mais encore faut-il que l'État choisisse ce constructeur. "On devrait être fixé d'ici deux mois", assure le directeur général de la Solideo.

"Paris 2024, premier événement mondial festif après le Covid"

Si avec ces chantiers de Paris 2024, la Solideo affirme vouloir repenser "l'espace urbain" et en faire une référence au niveau européen, il manque encore"l'effet waouh" au projet, reconnaît le directeur. Une installation, par exemple, qui marquerait les esprits pendant les Jeux, comme la Tour ArcelorMittal Orbit qui est devenue l'emblème des JO de Londres en 2012. "Mais, il nous reste 34 mois et 27 jours pour trouver !", répète confiant, Nicolas Ferrand.