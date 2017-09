Paris 2024 : les athlètes de la candidature visitent un bidonville de Lima

Venus soutenir une association franco péruvienne, qui œuvre auprès des populations, les membres du comité de candidature Paris 2024 ont visité ce lundi un bidonville de Lima. L'occasion de mettre en avant leur projet d'éducation par le sport.

Paris 2024 a choisi de s'éloigner du centre ville et des hôtels de luxe de la capitale du Pérou ce lundi, deux jours avant d'obtenir les Jeux olympiques. Des membres du comité de candidature et des athlètes se sont rendus au bidonville de Collique au Nord de Lima pour rencontrer les habitants et soutenir deux associations.

L'association Pérou amitié solidarité qui oeuvre auprès des jeunes du quartier a reçu du matériel sportif et a pu rénover une crèche et un dispensaire grâce aux dons collectés par un professeur d'EPS de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, Christian Cordier, lors d'activités liés aux JO menés avec ses élèves depuis le début de l'année.

Les athlètes Emmeline Ndongue, Gwladys Epangue et Brice Guyart ont participé à un atelier de "playdagogie" avec les enfants du quartier : un jeu qui permet d'échanger sur les valeurs du sport et de l'olympisme.

La basketteuse Emmeline Ndongue à son arrivée à Collique © Radio France - Rémi Brancato

