Paris 2024 : les billets des Jeux olympiques sont-ils vraiment hors de prix ?

C'est un des marqueurs de ces Jeux olympiques 2024 à Paris : les organisateurs les veulent "populaires" et "accessibles pour tous" avec des billets à des prix abordables. Mais ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leur colère face aux prix exorbitants de certains billets. Les tickets à 24 euros, les moins chers de tous ces Jeux, sont partis très vite et ne sont presque déjà plus disponibles pour certains sports, assurent les spectateurs.

ⓘ Publicité

De début de décembre à la fin du mois de janvier, ces mêmes spectateurs ont pu s'inscrire pour ensuite espérer être tirés au sort. Les heureux élus choisis par le tirage au sort reçoivent, depuis le mercredi 15 février, un courrier dans leur boite mail, les avertissant de leur créneau de vente, planifié entre le 15 février et le 15 mars. Tous les candidats retenus se voient donc attribuer, au hasard, un créneau de 48 heures pour composer leurs packs de trois sessions olympiques pour tous les sports. France Bleu a obtenu un créneau entre ce lundi 20 février à 11h et le mercredi 22 février à 11h. Les billets sont-ils vraiment hors de prix ? Voici ce que nous avons constaté.

Des jeux "populaires" et accessibles à tous" ?

En composant notre pack, nous avons en effet constaté que les billets à 24 euros étaient épuisés pour certaines disciplines. Les prix dépassent parfois largement les 50 euros, voire les 100 euros. Nous avons tenté d'acheter des places pour deux matchs de handball. À 14h30 ce lundi, les seuls billets disponibles affichaient un prix de 140 euros sur notre créneau de 48 heures. Encore une fois, il ne reste plus de places à 24 euros.

Les derniers billets pour le handball sont au tarif de 140 euros

Toujours sur ce même créneau de vente, les prix des billets pour les qualifications et les repêchages en athlétisme atteignaient 170 euros pour trois heures de présence dans le stade. Les places les moins chères étaient à 90 euros.

Le prix des places pour les qualifications et les repêchages en athlétisme atteignent 170 euros - capture d'écran Billetterie JO 2024

Maxime a eu la même expérience que France Bleu. Il a exprimé sa déception sur le réseau social Twitter "Alors on est au deuxième jour du tirage au sort[...] et là.. déjà plus de place" commente-t-il. Sur son écran, la billetterie ne lui propose plus que des billets à 150 euros. Aucun billet à 24 euros n'est disponible pour l'épreuve qu'il avait choisie. Contacté par France Bleu, Damien, un habitant de Laval (Mayenne) pointe du doigt "un système qui laisse un gout amer". Le Mayennais souhaitait "prendre des places accessibles, mais pas forcément bien placées". Mais il a vite déchanté avec des "catégories C et D inaccessibles pour les premières personnes tirées au sort, des places à minimum 100 euros sans grandes échéances sportives (qualifications ou 1er tour)".

Mais les tickets places sont parfois bien plus chers. C'est ce que dénonce Fannoony sur Twitter. Pour assister à des épreuves d'athlétisme, les prix proposés peuvent atteindre 690 euros sans "le 100 mètres dedans !" , épreuve phare de la discipline, écrit l'internaute, qui assure que "pour voir les JO en France, il faut être chanceux et riche".

Face à ces tarifs très élevés, que toutes les bourses ne peuvent pas se permettre, certaines personnes ont d'ailleurs décidé d'abandonner. Toujours sur Twitter, Juliette explique qu'elle a constaté "les prix inabordables". Frustrée, elle a fermé la billetterie et assistera donc aux jeux sur son canapé : "C'est bien aussi la télévision" écrit-elle dans son message. "On profitera mieux de la télé" lance aussi Charlotte sur le réseau social. L'internaute Lyly dénonce de son côté des "tarifs scandaleux".

D'autres ont franchi le cap et ont acheté leurs billets, mais la note s'avère très salée. Interrogé par franceinfo, Mickaël a déboursé 2.000 euros. Il a fait le plein avec 30 places achetées, le maximum pour les premiers tirés au sort.

Des compétitions déjà complètes

En parallèle de ces prix élevés, France Bleu a également noté que des épreuves étaient déjà complètes à 14h30 sur le créneau de vente entre ce lundi 20 février à 11h et ce mercredi 22 février 11h. Il s'agit notamment de l'escalade, de l'escrime et du triathlon et même du breaking, toute nouvelle discipline inscrite au programme des Jeux parisiens. Pour toutes ces compétitions, l'achat de places est indisponible.

Il n'y a déjà plus de place pour assister aux épreuves d'escalade - Capture d'écran billetterie des Jeux

Les épreuves de breaking affichent complet - Capture d'écran billetterie des Jeux

En revanche, il reste des places pour plusieurs sports collectifs tels que le football (30 euros pour les billets aux prix les moins élevés) et le basket (prix de départ 50 euros), comme l'a constaté France Bleu.

Des places à 24 euros vont-elles de nouveau être disponibles ?

À 14h30 ce lundi, certaines disciplines n'ont donc plus de places disponibles à 24 euros, les places les moins onéreuses. Pour le créneau de 48 heures auquel France Bleu a pu accéder, c'est trop tard : les places à 24 euros épuisées ne réapparaitront pas. Tant pis pour nous.

Cependant, qu'en est-il pour les prochains tirés au sort ? Des billets à 24 euros seront-ils remis en vente à chaque ouverture de créneau de 48 heures, jusqu'à la mi-mars ? Non, assure Michaël Aloïsio, directeur de cabinet du président du Comité d'organisation des JO de Paris 2024, invité de franceinfo ce lundi. Premiers arrivés, premiers servis , s'est-il justifié : "Ceux qui arrivent après sont toujours moins bien servis. Les gens se sont précipités sur les billets les plus accessibles". En revanche, il le promet, lors de la nouvelle session de vente de billets en mai, cette fois-ci à l'unité, les organisateurs remettront en vente des billets à 24 euros pour toutes les disciplines : "Pour ceux qui n'ont pas été servis, il ne faut pas se décourager, du 15 mars au 20 avril, on pourra s'inscrire pour le tirage au sort des billets à l'unité. À partir du 11 mai, nouvelle phase de vente, cette fois plus en pack, mais à l'unité et on remettra des billets dans toutes les sessions et à tous les tarifs" a-t-il expliqué.

Au total, 10 millions tickets pour les JO sont mis en vente. Selon Michaël Aloisio, la majorité des billets restent abordables avec la moitié mis en vente à 50 euros ou moins : "Ce qui était important pour nous c'était de garantir le volume : un million de billets à moins 24 euros et 50% des 10 millions de billets - donc autour de cinq millions de billets - à 50 euros ou moins". Si l'on compare la politique tarifaire des différentes éditions, les tarifs des Jeux de Paris sont plus chers que Rio en 2016, mais moins cher que Tokyo en 2021 et dans les standards de Londres en 2012.

Des disciplines disposent encore des places à 24 euros

France Bleu n'a pas eu de chance, nos disciplines préférées ne disposaient plus des billets les moins chers. Mais selon Michaël Aloïsio, nous pouvons encore acheter des billets à 24 euros pour d'autres sports : "Il en reste pour le basket, le rugby à 7, de l'athlétisme... Beaucoup de sports ont encore ces tarifs-là" a-t-il affirmé sur franceinfo. À 17 heures ce lundi, le canoë, le golf, le marathon, le hockey, le tir ou encore le volleyball de place disposaient encore de billets à 24 euros.